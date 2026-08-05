Besucherrekord in Siegener Freibädern: 50.000er-Marke in Kaan-Marienborn und Geisweid bereits geknackt

(wS/si) Siegen 05.08.2026 | Die Freibadsaison 2026 in Siegen entwickelt sich zum Rekordsommer: Bereits Anfang August haben die beiden städtischen Freibäder in Kaan-Marienborn und Geisweid jeweils die Marke von 50.000 Badegästen überschritten. Die Besucherzahlen waren schon im Vorjahr sehr gut – doch dieser Sommer toppt nach Angaben der Stadt alles. Die anhaltend hochsommerlichen Temperaturen und die Dauerhitze machen den Sprung ins kühle Nass für viele Menschen zur willkommenen Erfrischung.

„Die laufende Badesaison verzeichnet einen hervorragenden Zuspruch“, lautet die Zwischenbilanz der städtischen Sport- und Bäderabteilung. „Wir sind mit dem Verlauf der Badesaison 2026 und den bisherigen Besucherzahlen sehr zufrieden. Die städtischen Freibäder bieten gerade bei anhaltender Hitze für viele Menschen in der Stadt eine willkommene Abkühlungsmöglichkeit“, zieht Maren Königsberg, neue Leiterin der Sport- und Bäderabteilung, ein positives Zwischenfazit.

Den Anfang machte das Warmwasserfreibad Geisweid: Dort wurde bereits am Dienstagvormittag, 4. August, die 50.000er-Marke geknackt. Auf Cecile Fleuth als 50.000ste Besucherin und Sarah Vausel als 50.001ste Besucherin wartete beim Eintritt eine Überraschung – sie erhielten eine Saisonkarte beziehungsweise eine 12er-Karte.

Nur einen Tag später, am Mittwoch, 5. August, zog das Freibad Kaan-Marienborn nach. Dort wurden ebenfalls der 50.000ste und der 50.001ste Badegast geehrt. Antonia Gümbel und ihre Familie freuten sich über die Saisonkarte. Die 12er-Karte ging an Monika und Jörg Eckhardt aus Eiserfeld, die gemeinsam mit ihrem Enkel das Bad besuchten. Monika Eckhardt als begeisterte Schwimmerin freute sich besonders über den Gewinn.

Insgesamt verlief die Badesaison bisher ohne besondere Zwischenfälle. Der regulär letzte Badetag der Freibadsaison 2026 ist für Sonntag, 6. September, vorgesehen. Bei anhaltend gutem Wetter ist geplant, eines der Freibäder eine Woche länger geöffnet zu halten.

Sie „knackten“ im Freibad Kaan-Marienborn die 50.000er-Besuchermarke: Jörg und Monika Eckhardt mit ihrem Enkel, daneben die stellvertretende Betriebsleiterin Katharina Sierpinski (l.) und Maren Königsberg, Leiterin der Sport- und Bäderabteilung. (Foto: Stadt Siegen)