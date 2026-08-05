Kostenlos & aktuell: News aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein bei Google bevorzugt anzeigen lassen

(wS/red) Kreuztal 05.08.2026 | Du willst wissen, was in Siegen, Kreuztal, Netphen und im gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein passiert – schnell, kostenlos und direkt aus der Region? Genau dafür sind wir jeden Tag da. Mit einer kleinen Einstellung bei Google kannst du selbst festlegen, dass dir unsere Nachrichten häufiger und weiter oben angezeigt werden. Das dauert weniger als zehn Sekunden und kostet nichts.

Google bietet dafür die Funktion „Bevorzugte Quellen“ (englisch: „Preferred Sources“). Damit kannst du als angemeldeter Google-Nutzer selbst bestimmen, von welchen Websites du bevorzugt Nachrichten sehen möchtest. Legst du wirSiegen als bevorzugte Quelle fest, zeigt Google dir unsere Artikel vor allem im Bereich „Schlagzeilen“ der Suche häufiger und weiter oben an. Denn welche Meldung dort ganz oben steht, entscheidet sonst der Google-Algorithmus – mal ist es wirSiegen, mal ein überregionales Portal, das nicht auf das Siegerland spezialisiert ist. Mit einem Klick triffst du die Wahl selbst.

So richtest du es in drei einfachen Schritten ein:

Tippe oder klicke auf diesen Link: https://www.google.com/preferences/source?q=wirsiegen.de Setze bei „wirSiegen“ das Häkchen. Fertig.

Wichtig: Du musst dafür in deinem Google-Konto angemeldet sein – zum Beispiel mit deinem Gmail-Konto. Auf dem Smartphone bist du das in der Regel ohnehin, und die Einstellung funktioniert am Handy genauso wie am Computer. Deine bevorzugten Quellen kannst du jederzeit wieder ändern.

Der Vorteil für dich: Unsere Meldungen aus der Region erscheinen bei dir häufiger und prominenter – ob Blaulicht, Verkehr, Veranstaltungen, Lokalpolitik oder alles andere, was den Kreis Siegen-Wittgenstein bewegt. So verpasst du weniger und bist bei wichtigen Nachrichten aus deiner Nähe schneller informiert. Kostenlos, aktuell und direkt aus der Region.

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön: Dass du wirSiegen liest und uns Tag für Tag besuchst, ist der Grund, warum es dieses Portal gibt. Als eines der reichweitenstärksten Nachrichtenportale im Siegerland berichten wir für dich aus der Region – nah dran, verlässlich und kostenlos. Danke, dass du dabei bist!

Grafik: KI generiert