Unfall: 54-jährige Mercedes-Fahrer im Krankenhaus verstorben

(wS/ots) Kreuztal 01.06.2018 | Am Freitagmorgen um kurz nach acht Uhr rollte eine Mercedes A-Klasse, an deren Steuer ein 54-jähriger Mann saß, in Kreuztal von der Bergstraße bergab auf die Marburger Straße. Hier kollidierte der Mercedes im Querverkehr mit einem Mitsubishi Pajero, wobei ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstand.

Der 54-jährige Mercedes-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert, wo er im weiteren Verlauf verstarb. Der 53-jährige Pajero-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Siegener Verkehrskommissariat ermittelt jetzt zu den genauen Unfallumständen.

.

