81-jähriger Geisterfahrer auf HTS von zwei Autofahrern gestoppt

(wS/ots) Siegen 30.07.2018 | Am Samstagmittag riefen Verkehrsteilnehmer bei der Leitstelle der Polizei in Siegen über Notruf an und teilten mit, dass man soeben einen Falschfahrer auf der HTS gestoppt habe.

Ein 81-jähriger Kleinwagenfahrer aus dem Kreis Heinsberg war mit seinem Pkw die Hüttentalstraße aus Richtung Eiserfeld kommend in Richtung Kreuztal gefahren. In Höhe der Ausfahrt Siegerlandhalle hatte der Senior dann sein Fahrzeug gewendet und war dann auf der ‚Überholspur‘ in Fahrtrichtung Eiserfeld gefahren. Ein ihm dabei entgegenkommender PKW-Führer konnte gerade im letzten Moment noch ausweichen. Zwei weiteren unmittelbar dahinter fahrenden bzw. entgegenkommenden PKW-Fahrern gelang es alsdann, dem Falschfahrer die Fahrspur zu versperren und ihn so zum Anhalten zu zwingen. Einer der Autofahrer zog sogar noch vorsorglich den Fahrzeugschlüssel des Seniors ab und verständigte die Polizei, die gegen den Falschfahrer eine Anzeige fertigte und seinen Führerschein sicherstellte.

.

