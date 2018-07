Autofahrer verfolgen betrunkenen Verkehrsrowdy

(wS/ots) Wilnsdorf 30.07.2018 | Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer fiel am Samstagnachmittag in Gilsbach zunächst durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit, dichtes Auffahren und riskantes Überholen auf. Anschließend kollidierte der Rowdy im Bereich der L 723 hinter einem dortigen Wanderparkplatz mit einer Leitplanke, wobei sich das Auto um die eigene Achse drehte. Anschließend entfernte sich der 38-Jährige unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des dabei entstandenen Schadens in Höhe von 15.000 Euro zu kümmern.

Zwei Autofahrer nahmen jedoch die Verfolgung des Verkehrsrowdys auf und konnten diesen schließlich nach gut zwei Kilometern im Bereich eines Schotterparkplatzes an der L 723 stellen. Nur kurz danach traf dort dann auch schon eine alarmierte Streifenwagenbesatzung der Wilnsdorfer Wache ein. Polizeiliche Überprüfungen ergaben, dass der 38-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Auf der Wache wurde ihm deshalb eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Anzeige gegen ihn gefertigt.

