THW-Präsident zu Gast in Siegen

Albrecht Broemme besuchte auf Einladung des heimischen Bundestagsabgeordneten Volkmar Klein das THW Siegen

(wS/red) Siegen 30.07.2018 | Kürzlich besuchte der Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk den THW Ortsverband in Siegen und suchte dort das Gespräch mit den ehrenamtlichen Helfern. Vertreter des THW Bad Berleburg waren bei dem Treffen ebenfalls anwesend. Albrecht Broemme war einer Einladung des heimischen Bundestagsabgeordneten Volkmar Klein gefolgt und zeigte sich begeistert von der Leistungsfähigkeit und Personalstärke des örtlichen THW-Standortes.

Im Anschluss an den gemeinsamen Rundgang über das Gelände fand ein Blaulicht-Gespräch statt, an dem zahlreiche Personen aus den verschiedenen Blaulicht-Bereichen teilnahmen. Für Volkmar Klein ging es vor allem darum, den Rettungskräften für ihre bedeutsame und nicht immer leichte Arbeit Wertschätzung entgegen zu bringen. „Leider werden Rettungskräfte immer wieder durch uneinsichtige Bürger bei ihrer Arbeit behindert. Anstatt den Menschen für ihren Einsatz zu danken, werden ihnen sprichwörtlich Steine in den Weg gelegt. Dass sie ihre eigene Gesundheit für das Wohl der Gemeinschaft einsetzen, wird leider viel zu oft vergessen“, unterstreicht Volkmar Klein die Bedeutung aller Rettungskräfte.

Ein weiterer und sehr bedeutender Umstand ist es, das es immer schwieriger wird, Helferinnen und Helfer für die ausschließlich ehrenamtliche Arbeit im THW zu gewinnen. Im Zeitalter von demographischem Wandel und geändertem Freizeit-verhalten sind immer weniger Menschen bereit, sich hier dauerhaft zu engagieren und einzubringen. Hier ist auch die Politik gefordert um die Mitwirkung in Feuerwehren und Hilfsorganisationen wie das THW zu fördern.

