Schwer verletzt! Radfahrer über Motorhaube katapultiert

(wS/ots) Burbach 10.07.2018 Am Montagabend um kurz vor 21 Uhr kam es in Burbach-Gilsbach im Bereich der Wilnsdorfer Straße/Wiebelhäuser Straße zu einer Kollision eines PKW mit einem 55-jährigen Mountainbikefahrer. Der keinen Schutzhelm tragende Radfahrer wurde bei dem Unfall über die Motorhaube des PKW katapultiert und schlug dann mit seinem Körper auf dem Asphalt auf. Die Autofahrerin erlitt durch das Geschehen einen Schock, der Mountainbikefahrer trug schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus transportiert.