50.000 Badegast im Freibad Buschhütten

Bei schönstem Wetter konnte am Dienstag im Warmwasserfreibad Buschhütten der 50.000 Gast der aktuellen Badesaison begrüßt werden.

Die überraschte Kreuztalerin Marion Becker wurde am Nachmittag von der Betriebsleiterin Heike Flender in Empfang genommen und freute sich sehr über einen Blumenstrauß sowie eine Jahreskarte, die ihr im nächsten Jahr ein kostenloses Badevergnügen im Freibad Buschhütten garantiert.

Das Buschhüttener Freibad ist noch bis zum 02. September geöffnet.

Foto: Stadt Kreuztal

Die Öffnungszeiten sowie weitere Informationen zum Warmwasserfreibad und den Naturfreibädern der Stadt Kreuztal gibt es hier: Kreuztal