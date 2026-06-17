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Feuerwehreinsatz in Geisweid: Papiercontainer brennt in der Ziegeleistraße – Polizei ermittelt

17. Juni 20261.6k
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(wS/red) Siegen – Geisweid 17.06.2026 | Am heutigen Mittwochnachmittag, gegen 15:20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Containerbrand in die Ziegeleistraße in Geisweid alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Papiercontainer in Brand geraten war.

Feuerwehr löscht Feuer und entfernt Brandnester

Die Einsatzkräfte waren schnell zur Stelle und löschten das Feuer mit Wasser ab. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, entfernten die Feuerwehrleute zudem brennendes Papier aus dem Container und gelangten so an sämtliche Brandnester.

Ziegeleistraße für kurze Zeit gesperrt

Für die Dauer der Maßnahmen musste die Ziegeleistraße im Bereich des Einsatzorts für etwa 15 Minuten vollständig gesperrt werden. Durch den Brand entstand Sachschaden am Container sowie an der Außenverkleidung des Containerplatzes.

Brandursache ungeklärt – Ermittlungen laufen

Zur Brandursache oder zu möglichen Brandstiftern konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen. Die Ursache des Feuers ist derzeit völlig ungeklärt. Die Ermittlungen laufen, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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