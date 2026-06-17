Feuerwehreinsatz in Geisweid: Papiercontainer brennt in der Ziegeleistraße – Polizei ermittelt

(wS/red) Siegen – Geisweid 17.06.2026 | Am heutigen Mittwochnachmittag, gegen 15:20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Containerbrand in die Ziegeleistraße in Geisweid alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Papiercontainer in Brand geraten war.
Feuerwehr löscht Feuer und entfernt Brandnester
Die Einsatzkräfte waren schnell zur Stelle und löschten das Feuer mit Wasser ab. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, entfernten die Feuerwehrleute zudem brennendes Papier aus dem Container und gelangten so an sämtliche Brandnester.
Ziegeleistraße für kurze Zeit gesperrt
Für die Dauer der Maßnahmen musste die Ziegeleistraße im Bereich des Einsatzorts für etwa 15 Minuten vollständig gesperrt werden. Durch den Brand entstand Sachschaden am Container sowie an der Außenverkleidung des Containerplatzes.
Brandursache ungeklärt – Ermittlungen laufen
Zur Brandursache oder zu möglichen Brandstiftern konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen. Die Ursache des Feuers ist derzeit völlig ungeklärt. Die Ermittlungen laufen, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.
Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.deWerbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team
Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig
Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙