HIRAD – der neue Hilchenbacher Radladen

(wS/hi) Hilchenbach 14.08.2018 |Radsportbegeisterte mussten bislang in die umliegenden Kommunen fahren, um kleinere oder größere Reparaturen an ihren Rädern durchführen zu lassen. Dies ist nun nicht mehr notwendig. Am 4. August eröffnete Uwe Limper in der Bruchstraße 5 in Hilchenbach-Zentrum den Hilchenbacher Radladen „HIRAD“.

Sein Service umfasst jedoch nicht nur Reparaturen an Fahrrädern jeder Art, sondern auch Reparaturen, Wartung und Pflege sowie Umbauten an Segways und Mobilitätshilfen.

Der Fachbetrieb hat von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Freitag 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet.

Uwe Limper ist über die Mobil-Rufnummer 0171/9685996 oder per Email unter hirad-hilchenbacherradladen@ web.de erreichbar.

Bezahlung des Rad-Services ist entweder in bar, per EC-Cash oder mit dem Hilchenbacher Einkaufsgutschein möglich.

Somit nehmen nun insgesamt 52 Einzelhändler und Dienstleister in Hilchenbach die beliebten Einkaufsgutscheine entgegen

