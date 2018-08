Vogelschießen und Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Rudersdorf

(wS/red) Wilnsdorf-Rudersdorf 20.08.2018 | Das traditionelle Vogelschießen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Rudersdorf findet im diesem Jahr am Samstag, dem 25. August 2018 statt. Abmarsch zum Vogelschießen im Schützenhaus Birkenfeld ist um 14: 30 Uhr in der Ortsmitte (Gasthof Schuh). Das Vogelschießen beginnt nach Ankunft am Schützenhaus um ca. 15:00 Uhr.

Zusätzlich wird in diesem auch unser neuer Bezirkskaiser ermittelt. Am Sonntag, den 26.8.2018 ab 15 Uhr werden um den frühen Abend herum die neuen Majestäten begrüßt werden können.

Gefeiert werden die neu „geschossenen“ Majestäten mit dem Schützenfest am Samstag, dem 1. September 2018. Dieses beginnt mit einer Festmesse in der St. Laurentius Pfarrkirche Rudersdorf um 17:00 Uhr. Im Anschluss

daran findet der Festzug mit Abholung der Majestäten durch Rudersdorf satt, und endet am Haus Heimat,

wo nach der Krönung in fröhlichem Beisammensein gefeiert wird. Zum Tanz spielt die Cocktail

Partyband.

.

