Dillenburg – Stromausfall durch Brand im Umspannwerk

(wS/ots) Dillenburg 13.11.2018 | Brand im Umspannwerk, kein Strom in Dillenburg und Ortsteilen

Am Montagnachmittag kam es durch ein Feuer im Umspannwerk im Dorotheenweg zu Stromausfällen in Dillenburg und Ortsteilen. Das Feuer brach nach den ersten Ermittlungen kurz vor 15 Uhr aus noch unbekannten Gründen in einem Trafohaus aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und musste aufgrund der enormen Hitzeentwicklung noch kühlen.

Durch Überbrückungen ließ sich der Stromfluss um kurz nach 16 Uhr wieder herstellen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Brandursachenermittlung ist noch nicht abgeschlossen. Über Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

