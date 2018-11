Einladung Adventskonzert Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden 2018

(wS/red) Siegen 15.11.2018 | Adventskonzert der Bergknappenkapelle Niederschelden

Am Sonntag den 09.12.2018 um 16:00 Uhr findet wieder unser alljährliches Adventskonzert unter der Leitung von Sven M. Hellinghausen in der Aula des Gymnasiums auf der Morgenröthe in Niederschelden statt.

Geboten wird wie immer ein breitgefächertes und anspruchvolles Programm. Neben symphonischer Blasmusik werden dem Publikum bekannte Musical Melodien sowie volkstümliche Musik und Märsche dargeboten. Selbstverständlich stehen auch der Jahreszeit entsprechende weihnachtliche Melodien auf dem Programm. Auch unser musikalischer Nachwuchs die “ Zwergknappen“ werden mit einigen Stücken zur Unterhaltung des Publikums beitragen.



