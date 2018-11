Hilchenbach: Mountainbiker aus Hilchenbach spendeten für guten Zweck

(wS/red) Hilchenbach 27.11.2018 | Mountainbiker aus Hilchenbach spendeten für guten Zweck

Die geführten Mountainbike-Touren mit dem zertifizierten Mountainbike-Guide Klaus Jung aus Hilchenbach sind sehr beliebt und seit Jahren ein großer Erfolg.

Klaus Jung bietet in den Monaten Mai bis Oktober regelmäßige Mountainbike- Touren für Männer und Frauen oder nur für Frauen in verschiedenen Längen und Schwierigkeitsstufen an.

Als „Lohn“ für seine Arbeit und sein Engagement bittet Klaus Jung die Bikerinnen und Biker um eine Spende von 5 Euro. Das so zusammengetragene Geld, das er fleißig gesammelt hat, wird am Jahresende einem guten Zweck gespendet.

Im Jahr 2018 sind durch die gemeinsamen Mountainbike-Touren insgesamt 265 Euro zusammengekommen. Als nach der letzten Tour des Jahres im Oktober der treue Biker Bernd Weiskirch alle Biker zum Abschlussessen und Trinken zu sich nach Hause einlud, griffen die Biker als Dank noch einmal in die Tasche und haben weitere 155 Euro dazugelegt.

Die insgesamt 420 Euro hat Klaus Jung nun an die Aktion „Für Mädchen in Not“ in Kreuztal gespendet. Seit 1990 arbeitet die Beratungsstelle „FÜR MÄDCHEN IN NOT“ unter der Trägerschaft des Vereins IFPAKE e. V. (Initiative zur Förderung personenzentrierter Aktivitäten in Kultur und Erziehung), zum Juli 2018 übernahm VAKS e.V. (Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V.) die Trägerschaft. Arbeitsschwerpunkt ist Hilfe und Beratung bei erlebter sexueller Gewalt. Zur Fortführung der umfangreichen Arbeit ist der Verein auf Spenden angewiesen.

Susanne Träger, die die geführten Mountainbike-Touren im Rahmen der geführten Erlebnistouren bei der Stadt Hilchenbach betreut, freut sich sehr über die Spende an den Verein. „Die Biker haben nicht nur einen schönen Tag erlebt und waren in der Natur sportlich aktiv, sondern haben sich gleichzeitig noch für einen guten Zweck „abgestrampelt“. „

Ein toller Erfolg, an dem die Stadt Hilchenbach im Rahmen der Erlebnisführungen auch in 2019 wieder mit Klaus Jung und seinen geführten Mountainbike-Touren anknüpfen möchte.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier