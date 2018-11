Siegen – Babysitter-Kurs des Familienbüros erfolgreich absolviert

(wS/red) Siegen 06.11.2018 | Auf Kinderbetreuung vorbereitet: Zehn junge Frauen absolvierten Babysitter-Kurs des Familienbüros

Den diesjährigen Babysitter-Kurs des städtischen Familienbüros haben jetzt zehn junge Frauen erfolgreich durchlaufen. Während des Kurses wurden die 15- bis 18-jährigen Teilnehmerinnen auf die Betreuung von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern im Grundschulalter vorbereitet.

Der Inhalt des Vorbereitungskurses deckte sowohl Wissen zu pädagogischen Fragestellungen ab als auch zu den Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung wie Vertragsgestaltung, Unfallversicherung und Aufsichtspflicht. Auch die Ausbildung in der Ersten Hilfe bei Kindernotfällen war Bestandteil des Kurses. Ein dreistündiger Praxisteil in einer Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege rundete das Kurskonzept ab. Nun freuen sich die Absolventinnen darauf, stundenweise Kinder in Siegener Familien zu betreuen. Um eine geeignete Familie zu finden, wurden sie in die Babysitter-Datenbank des Familienbüros aufgenommen.

Der Babysitter-Kurs findet einmal jährlich statt und steht Interessierten ab 15 Jahren offen. Der nächste Kurs ist für September 2019 geplant. Bei Fragen zum Vorbereitungskurs und zu Themen rund um die Kinderbetreuung sowie bei der Suche nach einem Babysitter hilft das Familienbüro unter der Telefonnummer (0271) 404-2234 oder per E-Mail an familienbuero@siegen.de weiter.



