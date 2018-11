Siegen – Bei Real Madrids Fußballschule zum besten Teamplayer gekürt

(wS/red) Siegen 16.11.2018 | Glückwunsch an Marc Leon Wilhelm

Marc Leon Wilhelm, Kapitän der E2-Junioren des 1. FC Kaan-Marienborn, wurde im Rahmen des Camps der Fußballschule von Real Madrid unter 100 Nachwuchskickern zum besten Teamplayer gewählt.

Seinen 90. Geburtstag feierte der SV Heggen mit Aktionen für Groß und Klein. So wartete in den Pfingstferien, vom 22. bis zum 26. Mai, ein im Kreis Olpe und darüber hinaus exklusives Highlight auf alle begeisterten jungen Kicker im Sauerland: Die Fußballschule „Fundación Real Madrid Clinics“.

Die offizielle Fußballschule der „Königlichen“, läuft bereits in mehr als 60 Ländern weltweit und war nun erstmalig zu Gast am Heggener Daspel – mit einem fünftägigen Fußballcamp der Extraklasse.

Das Camp richtet sich an fußballbegeisterte Mädchen und Jungen zwischen 7 und 15 Jahren.

Von Dienstag bis Samstag wurden insgesamt zehn Trainingseinheiten nach den Vorgaben der Jugendakademie von Real Madrid und unter dem Einsatz modernster Trainingsmittel, wie der „adidas SMART BALL“-Technologie und „Tracktics“-Gürteln, von lizenzierten Trainern durchgeführt. Zwischen den Trainingseinheiten wurde ein ausgewogenes, gesundes Mittagessen gereicht.

Marc Leon Wilhelm, der Kapitän der E2-Jugend nahm teil und wurde unter 100 Kindern zum besten Teamplayer gewählt.

Als Belohnung durfte er am 11. November nach Berlin in die Adidas Football Base fahren. Dort wurde die Finalrunde ausgespielt, an der nur die besten Nachwuchskicker unter 14000 Kindern teilnahmen.

Vor ausverkauftem Haus liefen die Talente zu Real Madrids Vereinshymne „Hala Madrid“ ein und spielten ein spektakuläres Turnier.

Herzlichen Glückwunsch an den Kapitän unserer E2, der als jüngster Teilnehmer unter den 9-15-jährigen Kickern dabei sein durfte.

