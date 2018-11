(wS/ots) Siegen 19.11.2018 | Dixieklo abgefackelt

Unbekannte setzten in der Nacht zu Sonntag gegen 00.30 Uhr in Siegen „Auf der Schemscheid“ Unrat in Brand, wodurch eine dort stehende Dixi-Toilette komplett abbrannte.

Hinweise zu den Übeltätern erbittet die Polizei unter 0271-7099-0.

