Olpe/Ferndorf – Das Kinderhospiz Balthasar erhält Spende von Handballfans des TuS Ferndorf

(wS/red) Olpe/Ferndorf 02.12.2018 | Fans spenden 400 € für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe

Eine Idee muss meist erst einmal reifen, bist sie umgesetzt werden kann, hier war alles völlig anders.

Die Zweitligahandballer des TuS Ferndorf hatten ein Auswärtsspiel beim Ligarivalen TV Hüttenberg in der Nähe von Wetzlar. Es sollten/wollten so viele Fans wie eben möglich dorthin reisen. Während man noch überlegte, wie man das realisieren kann, meldete sich das Autohaus Walter Schneider, ein Premiumsponsor des TuS Ferndorf und erklärte sich spontan bereit zwei Busse zu chartern und die kompletten Kosten zu übernehmen. An dieser Stelle noch einmal ein großes DANKESCHÖN an die Firma Walter Schneider.

So fuhr man dann mit 2 Bussen nach Hüttenberg um die Mannschaft anzufeuern. Und dann wurde eine Idee geboren, zu der man ganz einfach nur CHAPEAU sagen muss.

Dem Fanclub „Ferndorfer Füchse“ (das sind die Trommler) wurde der Vorschlag unterbreitet, dass man, wenn der Bus schon gratis ist, eine Sammlung durchführen könnte und die Summe dem Kinder-u. Jugendhospiz Balthasar in Olpe spendet.

Das Ergebnis überraschte alle, denn es war ein Betrag weit über 300 €, der dann auf 400 € aufgestockt wurde.

Am 01.12. fuhren die „Ferndorfer Füchse“ zum Kinderhospiz Balthasar, denn sie hatten einen wichtigen Termin mit Herrn Rüdiger Barth, er ist Leiter des Kinderhospizes.

Ihm wurde der Betrag überreicht , er bedankte sich auf das Allerherzlichste und man begab sich vor das Gebäude um ein Foto zu machen. Danach wurde zum Kaffee ins Haus eingeladen und dort erzählte Herr Barth einiges über das Hospiz.

Dass es jetzt seit 20 Jahren besteht und das es das allererste in Deutschland war und das seit Beginn ca. 800 Kinder/Jugendliche im Hospiz ihre letzten Lebenstage/Wochen/ Monate und manchmal auch Jahre verbrachten. In dieser Zeit werden sie von Angehörigen und dem Pflegepersonal mit viel Liebe auf ihrem letzten Weg begleitet.

Und da sich das Hospiz zu ca. 50 % aus Spenden finanziert ist man erfreut über jede dieser Spenden, denn sie ermöglichen es, die Kinder auf ihrem letzten Weg so zu begleiten, wie sie es verdienen.

Wenn auch Sie spenden möchten, dürfen Sie es gerne tun, schauen Sie auf der Homepage vorbei und sehen Sie, was dort geleistet wird.

www.kinderhospiz-balthasar.de

