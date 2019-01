Siegen/Haiger – Kaan leiht Tom Zündorf vom TSV Steinbach-Haiger aus

(wS/red) Siegen/Haiger 10.01.2019 | 1. FC Kaan-Marienborn leiht Tom Zündorf vom TSV Steinbach Haiger aus

Der 1. FC Kaan-Marienborn leiht Innenverteidiger Tom Zündorf vom hessischen Regionalligisten TSV Steinbach Haiger bis zum Saisonende aus.

Der 21-jährige Innenverteidiger kam beim ambitionierten TSV in der laufenden Saison in der Regionalliga Südwest bislang auf 2 Einsätze.

Ausgebildet wurde Zündorf in der Jugendabteilung von Fortuna Düsseldorf. Dort lernte er auch Kaans Innenverteidiger Jannik Schneider kennen, sodass ihm der Einstieg bei Kaan-Marienborn noch leichter fällt. Bei der U23 der Fortuna kam der Rechtsfuß auf insgesamt 20 Einsätze in der Regionalliga West.

„Wir freuen uns, dass Tom sich entschieden hat, uns bei der Herausforderung Klassenerhalt zu unterstützen. Mit seiner Zweikampfstärke und seinem Ehrgeiz erhoffen wir uns eine weitere Alternative. Zusätzlich erfüllt er die U23-Regelung“, erklärte der Sportliche Leiter Jochen Trilling.

Auch Zündorf freute sich auf die Möglichkeit, Spielpraxis sammeln zu können: „Ich habe mit der Fortuna ja schon den Kampf um den Klassenerhalt erlebt und werde mein Bestes geben, um der Mannschaft bei der Realisierung dieses Ziels zu helfen.

Für mich ist es eine gute Gelegenheit, um wieder Selbstbewusstsein zu sammeln. Natürlich habe ich mich auch schon mit Jannik Schneider ausgetauscht. Die Art und Weise, wie in Kaan Fußball gespielt wird, liegt mir. Ich freue mich auf die Aufgabe.“

