Starker Partner des Sports: Krombacher unterstützt die Stiftung Deutsche Sporthilfe

(wS/kro) Kreuztal – Krombach 31.01.2019 | Die Krombacher Brauerei und die Stiftung Deutsche Sporthilfe haben eine Zusammenarbeit zur Förderung des Stiftungszwecks vereinbart. Hierbei sollen die besten Athletinnen und Athleten Deutschlands, die sich auf sportliche Spitzenleistungen vorbereiten, finanziell entlastet und unterstützt werden. Die Partnerschaft umfasst neben Sport-Fördermaßnahmen und der Getränkeausstattung anlässlich der Veranstaltungen der Sporthilfe auch gemeinsame kommunikative Aktivierungen. Sichtbar wird die Zusammenarbeit erstmals am kommenden Samstag, 02.02.2019, anlässlich des 49. Ball des Sports in Wiesbaden.

„Es freut uns sehr, dass wir die wichtige Arbeit der Deutschen Sporthilfe unterstützen können. Die Krombacher Brauerei ist mit Leidenschaft ein starker Partner des Sports. Die Freude am Sport verbindet Menschen, und zwar überall. Wir teilen diese Begeisterung und die positiven Werte, die der Sport vermittelt. Aus diesem Grund fördern wir den Sport sowohl in der Spitze als auch den Breite“, so Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei.

„Mit Krombacher begrüßen wir eine der stärksten deutschen Getränkemarken und einen echten Marktführer in unserem Partnerkreis, den wir überzeugen konnten, über klassisches Eventsponsoring hinaus unsere Visionen und Ziele zu unterstützen. Darauf freuen wir uns!“, ergänzt Oliver Rau, Mitglied der Geschäftsführung der Stiftung Deutsche Sporthilfe.