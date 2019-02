KKC Presseeinladung/Bericht Närrischer Nachmittag

(wS/red) Siegen Kaan-Marienborn 09.02.2019 | Karneval bei Kaffee und Kuchen

Der Käner Karneval Club lädt auch in diesem Jahr zum närrischen Nachmittag in die Weißtalhalle in Kaan- Marienborn ein.Am Samstag, den 02. März 2019 findet wieder unser allseits beliebter Karnevalsnachmittag statt. Beginn ist um 14.33 Uhr Einlass ist ab 13.00 Uhr

Die Weißtalhalle ist ebenerdig zu begehen, ebenfalls steht eine behindertengerechte Toilette zur Verfügung. Menschen mit Handicap sind herzlich willkommen.

Es erwartet Sie ein buntes Programm mit Auszügen aus unserer Festsitzung und dem Kinderkarneval. Freuen Sie sich auf Gardetänze, Sketche, Schunkeln und Gesang.Ein Programm für Jung und Alt von Jung und Alt. Der Eintritt beträgt 5,00€. Darin enthalten sind Kaffee und alkoholfreie Getränke. Das reichhaltige Kuchenbuffet wird gegen Entgelt angeboten.

Karten sind ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

Kath. Pfarrbüro, Karlstraße. 14 Tel.: 0271-62022

Bäckerei Irle Hauptstr. 81 Tel.: 0271-62386

Gerne legen wir die Karten auch nach telefonischer Anmeldung für Sie zurück.

Ein Kontingent an Restkarten wird auch an der Tageskasse erhältlich sein.



