Siegen – Zweites Anmeldefenster der Berufskollegs startet am 29. April

(wS/red) Siegen 01.04.2019 | Von dualer Ausbildung bis zum beruflichen Gymnasium: Vielfältiges Bildungsangebot an den Berufskollegs in Siegen und Bad Berleburg

Gute Nachrichten für alle, die an einer Aus- oder Weiterbildung interessiert sind: Am Montag, 29. April, öffnet das zweite Anmeldefenster für die vier Berufskollegs des Kreises Siegen-Wittgenstein. Neben der dualen Berufsausbildung bieten die Berufskollegs auch viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeit an. Sie vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse. So ermöglichen beispielsweise die Beruflichen Gymnasien der Berufskollegs ihren Schülern, das Abitur mit beruflichen Qualifikationen zu verbinden. Das ist in den Fachbereichen Technik, Erziehung und Soziales, Freizeitsport, Gesundheit oder Wirtschaft und Verwaltung möglich. So spiegeln sich schon in der Abiturprüfung die persönlichen Interessen der Schüler wider. Neben dem Allgemeinen Abitur verfügen die Absolventen damit am Ende ihrer Schulzeit auch über wichtige berufliche Kenntnisse, die den späteren Einstieg in das Berufsleben oder ein entsprechendes Studium erleichtern.

In den Bildungsgängen der Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung, Metalltechnik, Gestaltung oder Informationstechnik, den Fachschulen des Sozialwesens sowie der Fachoberschule lässt sich zudem der Erwerb beruflicher Kenntnisse und Erfahrungen mit der Berechtigung zum Fachhochschulstudium (Fachhochschulreife) kombinieren.

Anmelden können sich interessierte Schüler vom 29. April bis zum 12. Juli über „Schüler Online“ unter www.schueleranmeldung.de. Mit nur wenigen Mausklicks wählen sie ihre Schule und den Bildungsgang, für den sie sich anmelden möchten. Auch Auszubildende sowie Ausbildungsbetriebe nehmen die Anmeldung zur Berufsschule beim Abschluss eines Ausbildungsvertrages online über das Portal vor.

Für Informationen und Orientierung zum passenden schulischen Angebot können individuelle Beratungen telefonisch über das Sekretariat der Schulen vereinbart werden. Einzelheiten zu den jeweiligen Bildungsgängen, Eingangsvoraussetzungen sowie Informationsveranstaltungen gibt es auf den Internetseiten der einzelnen Berufskollegs:

Ø Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik

Fischbacherbergstr. 17, 57072 Siegen, Tel. 0271 23667-0

Internet: www.homepage.berufskolleg-ahs-si.de

Ø Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-Wittgenstein

Fischbacherbergstr. 2, 57072 Siegen, Tel.: 0271 23264-100

Internet: www.berufskolleg-technik.de

Ø Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Siegen-Wittgenstein

Am Stadtwald 27, 57072 Siegen, Tel.: 0271 23668-0

Internet: www.berufskolleg-wirtschaft.de

Ø Berufskolleg Wittgenstein des Kreises Siegen-Wittgenstein

Am Breitenbach 1, 57319 Bad Berleburg, Telefon: 02751 9263-270

Internet: www.berufskolleg-wittgenstein.de



