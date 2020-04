Zeugen gesucht: Unfallflucht in Kreuztaler Tiefgarage

(wS/mg) Kreuztal 24.04.2020 | Am Donnerstagvormittag zwischen 10:40 und 11:10 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen einen geparkten schwarzen Opel Corsa und flüchtete vom Unfallort. Die Tat ereignete sich in der Tiefgarage bei dem Roten Platz in Kreuztal.

Der Verursacher kann sich Persönlich unter wirSiegen@gmail.com melden, dann wird von einer weiteren Strafverfolgung abgesehen.

Alle weiteren Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0271/7099-0.

Fotos: Privat

