Haus Klotzbach: Fantasievolle Spenden erreichten Einrichtung der Sozialen Dienste der Diakonie in Südwestfalen

(wS/red) Neunkirchen 28.05.2020 | Ständchen und Leckereien für „Klotzbach“-Bewohner

Platzkonzert auf Parkplatz: Neunkirchener Einrichtung freut sich über Spenden

Neunkirchen. Über gleich zwei Überraschungen freuten sich die rund 30 Bewohner im Haus Klotzbach in Neunkirchen. In der Einrichtung der Sozialen Dienste der Diakonie in Südwestfalen gingen sommerliche Spenden ein. So schickte die evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen eine Lieferung aus der örtlichen Eisdiele an die Bewohner. Sie ließen sich die fruchtig-sahnigen Bällchen im Sonnenschein gut schmecken.

Zudem schaute eine Abordnung des Neunkirchener Posaunenchores im Haus Klotzbach vorbei. Die Platzkonzerte der Bläser auf dem Parkplatz des „Alten Pfarrhauses“ und im Garten des Wohnheimes wurden mit Applaus belohnt.

Begleitet wurden beide Aktionen von einem persönlichen Kartengruß, den Pastor Tim Elkar für jeden einzelnen Bewohner vorbereitet hatte. Er hatte sich – in Zeiten von Corona – zudem noch etwas einfallen lassen, um den Kontakt zu den rund 30 Menschen mit geistiger Behinderung, die im Haus Klotzbach untergebracht sind, zu halten: Per „Youtube“ lud er zur gemeinsamen Andacht ein.

„Diese Aktionen freuen uns sehr. Sie beweisen, wie gut wir hier mitten in Neunkirchen aufgehoben sind“, dankte Einrichtungsleiterin Christina Ziebold-Jung allen Gönnern.

