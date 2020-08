AWO Reisen mit Herz nach Bad Kissingen

(wS/red) Siegen-Wittgenstein/Olpe 07.08.2020 | Wohlfühlen und erholen in Bad Kissingen – AWO Reisen mit Herz: Nur noch wenige freie Plätze

Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe. Reiselustige können bei der Seniorenreise des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe vom 22.09. – 30.09.2020 in Bad Kissingen abwechslungsreiche und erholsame Urlaubstage erleben. Die Villa Thea – Kur-Hotel liegt direkt am Rosengarten, der Promenade und der Schiffsanlegestelle an der Fränkischen Saale. Zur Innenstadt und zum Kurpark sind es nur wenige Gehminuten. Die hellen und freundlichen Zimmer mit persönlicher Note sind mit dem Aufzug erreichbar.

Das stilvolle Ambiente des Hauses und Bad Kissingen sorgen für Erholung und Entspannung pur. Für die Reise sind noch wenige Zimmer frei. Die Fahrt wird von ehrenamtlichen Reisebegleiterinnen betreut, damit sich die Teilnehmer von Beginn an sicher und gut umsorgt fühlen können. Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel.: 0271/ 3386- 167 oder reisen@awo-siegen.de.

