Stadt Haiger bekommt neues Einsatzfahrzeug

(wS/hai) Haiger 08.06.2022 | Die Haigerer Ordnungspolizei hat ihren neuen Streifenwagen in Betrieb genommen. Vor der Sitzung des Magistrats erklärten Oliver Thielmann (Fachbereichsleitung Ordnungs- und Sozialverwaltung) und Cindy Hilgenberg (Fachdienstleitung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) sowie Ordnungspolizist Sebastian Bickel den Stadträten, was sich hinter dem schmucken Skoda Octavia Scout verbirgt. Der Streifenwagen wurde in den gleichen Farben wie die Fahrzeuge der hessischen Landespolizei beklebt und mit einer umfangreichen Sonderausstattung versehen. Diese reicht von einer Sondersignal-Anlage, umfangreichen Beleuchtungs-Möglichkeiten, die zum Beispiel zur Absicherung erforderlich sind, und einem individuell angepassten Heck-Ausbau bis zum städtischen Betriebsfunk. Die Gesamtkosten lagen bei etwa 50.000 Euro. Wie Sebastian Bickel berichtete, hatte das Vorgängermodell in 12 Jahren über 200.000 Kilometer absolviert. Unser Bild zeigt (von links): Bürgermeister Mario Schramm, Stadtrat Dr. Dennis Stremmel, Oliver Thielmann, Stadträtin Sigrun Schmidt, Stadtrat Dr. Andreas Steiner, Sebastian Bickel, Stadtrat Helmut Schneider, Cindy Hilgenberg und Stadtrat Herbert Fassel.

14 Gesamtansichten 14 Aufrufe heute