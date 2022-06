Studium zum Bachelor: Anmeldung jetzt möglich

(wS/uni) Siegen 03.06.2022 | Ob Lehramt, Psychologie, Soziale Arbeit oder etwas ganz anderes: Die Universität Siegen bietet Studierenden ein breites Angebot an Bachelor-Studiengängen. Bis zum 15. Juli sind Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Bachelor-Studiengänge über das Online-Portal unisono möglich.

Dies sind:

– Europäische Wirtschaftskommunikation

– Sozialwissenschaften in Europa

– Pädagogik: Entwicklung und Inklusion

– Soziale Arbeit

– Psychologie

– Biomedical Technology

sowie die Lehramts-Bachelorstudiengänge

– Lehramt Grundschule

o mit oder ohne integrierte Förderpädagogik

o Sachunterricht

– Biologie für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule

– Biologie für Gymnasium/Gesamtschule

Wer zum Wintersemester 2022/23 in einem dieser Studiengänge an der Uni Siegen starten möchte, kann sich ab sofort über das Serviceportal www.hochschulstart.de registrieren. Nach der Registrierung ist bis spätestens 15. Juli die Bewerbung für den jeweils gewünschten Studiengang in unisono möglich. Studieninteressierte für Lehramtsstudiengänge können sich ohne diesen Zwischenschritt direkt über unisono bewerben.

Darüber hinaus bietet die Uni Siegen eine Vielzahl zulassungsfreier Studiengänge an. Hier haben Studieninteressierte aber noch Zeit, die Einschreibung ist voraussichtlich ab Anfang August möglich. Alle Informationen zu Bewerbungen und Studiengängen gibt es unter www.uni-siegen.de/bewerbung. Und wer sich noch unsicher ist, welches Studium das richtige ist: Das Team der Studienberatung steht für alle Fragen zur Verfügung und ist online unter www.uni-siegen.de/zsb oder auf Instagram @unisiegen_studienberatung zu erreichen. Einen Überblick über das gesamte Studienangebot gibt es hier: www.uni-siegen.de/zsb/studienangebot/.