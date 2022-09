Interner Bambini/Kinderduathlon des TVG Buschhütten ein großer Erfolg

(wS/tvg) Kreuztal 12.09.2022 | Am Montag, 29.08.2022 fand nach 2019 erstmalig wieder der interne

Bambini/Kinderduathlon des TVG Buschhütten statt. Wie bei der „großen“ Triathlon

Veranstaltung im Mai, gibt es hier ein Teilnehmerlimit (50 Kindern), da die

Wettkampfstrecken und das Zeitlimit der Veranstaltung (max 2 Stunden) nicht mehr

zulassen. Die Startliste war schnell gefüllt und ein Teil des Organisationsteams des Triathlon

Buschhütten begann am Montag vormittag mit dem Aufbau im Freibad Buschhütten, da der

Sportplatz zurzeit kein Rad fahren zulässt. Hier der Dank an Heike Flender und ihr

Schwimmmeisterteam und die Stadt Kreuztal zur Verfügungstellung des Bades.

Das Wetter war brillant und so konnten es die Kinder gar nicht erwarten zu zeigen was sie im

Vorfeld geübt hatten, z.B. Kurvenfahren, Wechsel von Lauf auf Rad, Helm auf – und

absetzen, obwohl Letzteres einfach ignoriert wurde um Zeit zu sparen. Es gab eine

Startnummernausgabe, Wettkampfbesprechung, Vorstellung aller Teilnehmer*innen,Räder,

Laufräder, Roller wurden beschriftet, damit die Helfer*innen in der Wechselzone die

Zuordnung von Kind/Rad leichter gemacht wurde. Eben ein ganz normaler Duathlon (Lauf-

Rad-Lauf).

Zuerst startete die Bambini-Gruppe, teils mit Elternbegleitung. Die Wettkampfstrecke war

komplett im Freibad und der Zieleinlauf, gesäumt von vielen Zuschauern, musste mehrmals

durchfahren/laufen werden. Als Wendepunkt diente Rainer Jung, der nicht nur die

Moderation, sondern auch den Aufbau federführend übernommen hatte. Wie bei den

„Großen“ viel es auch den Kleinsten nicht leicht, die Richtung beim Wendepunkt einzuhalten,

aber das spielte hier keine große Rolle und wurde nicht mit Zeitstrafen belegt, da die Kinder

von Jahrgang 2020 bis 2018 ALLE Sieger waren.

Für die weiteren Startgruppen, gab es eine Aufteilung, bei der die Streckenlänge vom Alter

abhängig gestaltet wurde. Hier kämpfte man um jede Sekunde und auch ein kleiner Sturz

hielt niemanden ab, das Rennen fortzusetzen. Im Ziel wartete die Zielverpflegung mit

frischem Obst und Getränken, sowie einem kleinen Eis auf die Wettkämpfer. Auf das große

Buffet der vergangenen Jahre, das immer liebevoll von den Eltern zur Verfügung gestellt

wurde, hat man in 2022 noch verzichtet.

Für die Siegerehrung wurde das großen Siegerpodeste ins Freibad transportiert, um den

Kindern einen würdigen Rahmen für die Siegerehrung zu geben, um die T-Shirts (die

Veranstalter Shirt´s der Mai Veranstaltung), die Plaketten und Urkunden zu übergeben.

Nach 2 Stunden startete das Blitzlichtgewitter der Eltern und Zuschauer, als sich „fast“ alle

Finisher auf dem Sieger-Podest zum Gruppenfoto versammelten.

Das Lob der Teilnehmer*innen und der Zuschauer zur Durchführung der Veranstaltung war

groß und einige haben wohl ihr T-Shirt sogar vor dem zu Bett gehen nicht ausgezogen und

präsentierten sich stolz in der darauffolgenden Woche mit dem Selben im Sportunterricht.

Der Dank geht an das Organisationsteam und die vielen Helfer*innen aus der Jugend des

Vereins, die dies ermöglicht haben.

Bericht und Foto Sabine Jung