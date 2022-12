Hilchenbacher BürgerBus Ausfall des Fahrbetriebs!

(wS/hi) Hilchenbach 14.12.2022 | Wie der BürgerBus Hilchenbach e. V. mitteilt, fallen auf Grund von dringenden Reparaturarbeiten am BürgerBus sämtliche Fahrten am Donnerstag, 15. Dezember aus.

Der Fahrbetrieb kann voraussichtlich am Freitag, den 16. Dezember, wieder regulär aufgenommen werden.

Der BürgerBus Verein und die Stadtverwaltung Hilchenbach bitten um Verständnis.