Tolle Stimmung am Weihnachtmarkt in Netphen

(wS/no) Netphen 05.12.2022 | Netphen ohne Weihnachtsmarkt geht gar nicht. So dachten nach der Coronazwangspause am 2. Adventswochenende die vielen Besucher auf dem Marktplatz in Obernetphen. Sie feierten gemeinsam vor, neben und in Wickels Hus und erfreuten sich an den verschiedenen Angeboten der Verkaufsstände. Hier richtete der Heimatverein Netpherland seinen traditionellen Weihnachtsmarkt aus. Der Hüttenzauber war zwar kleiner als vor Corona, aber nicht minder attraktiv und abwechslungsreich.

Durch die diesjährigen Umbaumaßnahmen und Pflasterarbeiten hatte der Verein jetzt mehr Möglichkeiten, die Weihnachtshütten rund ums Wickels Hus aufzustellen. Auch das Niedernetpher Zimmer und die Klause im Haus wurden mit einbezogen.

So erwartete die Besucher ein kleiner, aber feiner Markt, auf dem auch ein liebevoll geschmückter Weihnachtsbaum nicht fehlen durfte. Im Wickels Hus wurden Geschenkartikel, Weihnachtsdeko, selbstgemachte Naturseife, Honig, der „Netpher Kalender 2023“ und der neue „Blick ins Netpherland 2022“ im weihnachtlichen Ambiente angeboten. Rund ums Wickels Hus standen die dicht umlagerten Weihnachtsbuden, an denen den Besuchern Waffeln, Grillspezialitäten, Glühwein, Kinderpunsch und sonstige Getränke angeboten wurden.

„Als es dunkel wurde, strömten die Leute nur so herbei“, freute sich Kassierer Reinhard Pickardt. der am Samstagabend sogar eiligst Nachschub besorgen musste, um bei Speisen und Getränken den drohenden Ausverkauf abzuwenden.

Susanne Pickardt hatte fleißig Nikolaustüten gepackt, die am Adventssonntag im Nu bei den kleinen Gästen des Weihnachtsmarkts mit ihren strahlenden Kinderaugen dankende Abnehmer fanden.

Nach dem gelungenen Neustart zeigte sich Heimatvereinsvorsitzender Nico Eggers sehr zufrieden und kündigte schon die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte „Netpher Weihnachtsmarkt“ im nächsten Jahr an.

Bericht: Wilfried Lerchstein Bilder: Wilfried Lerchstein / Nico Eggers

