Das Gedächtnis in Bewegung halten

(wS/psn) Siegen 26.01.2023 |„Das Gedächtnis ist die Schatzkammer des Lebens“ stellte schon der römische Staatsmann Cicero fest. Allerdings geht mit zunehmendem Alter eine Verminderung der Merkfähigkeit einher, das Gedächtnis lässt nach. Namen, Termine oder sogar Erinnerungen werden vergessen.

Die gute Nachricht ist, dagegen kann man aktiv etwas tun. Unser Gehirn lässt sich ähnlich wie unsere Muskeln trainieren, im Ergebnis verbessert sich die Merkfähigkeit Gemeinsam das Gedächtnis zu trainieren, das bietet die neu gegründete Gruppe „Fit im Kopf“. Die Gruppe wird von einer zertifizierten Gedächtnistrainerin angeleitet.

Einmal im Monat wird mit Spaß und Kreativität das Gedächtnis in Bewegung gebracht. Das neue Gruppenangebot richtet sich an Menschen mit einer beginnenden Gedächtnisstörung bzw. einer beginnenden Demenz. Das erste Treffen findet am Mittwoch, den 22.02.2023 von 15:00 bis 16:30 Uhr im Konferenzzimmer der Siegerlandhalle statt. Die weiteren Treffen finden jeden vierten Mittwoch im Monat statt. Anmeldung und Information: Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe, Telefon: 0271- 67 34 72 39 oder per mail an: Pflegeselbsthilfe@alzheimer-siegen.de

