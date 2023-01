(wS/si) Siegen 05.01.2023 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.01.2023) ist es zu einem Einbruch in einen Schnellimbiss an der Kölner Straße in Siegen gekommen.

Zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Ladenlokal. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Unbekannten die Kasse samt Bargeld.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.