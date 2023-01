Gewinnerinnen der Bad Laaspher Adventskalender Aktionen freuen sich über je 500€

(wS/bb) Bad Laasphe 05.01.2023 | 24 Tage, knapp 1.100 ausgefüllte Lose, 24 Tagespreise und eine Hauptgewinnerin.

Das war der Bad Laaspher Online Adventskalender 2022.

Durch die Teilnahme und Unterstützung zahlreicher Bad Laaspher Einzelhändler,

Gastronomen und Dienstleister gab es im Dezember bereits zum 4. Mal den beliebten Bad Laaspher Online-Adventskalender. Kunden, die während der Adventszeit teilnehmende Händler oder Restaurants besucht und an der Aktion teilgenommen haben, bekamen die Chance auf tolle Tagespreise und am Ende sogar auf ein sagenhaftes Weihnachtsgeld in Höhe von 500€!

Knapp 1.100 ausgefüllte Lose zeigen erneut wie beliebt der Adventskalender bei den Laasphern ist und dass es sich lohnt, die heimischen Geschäfte, Händler und Restaurants zu besuchen. Aus den vielen Teilnehmern wurde jetzt die überraschte Gewinnerin gezogen. Das Glück war auf der Seite von Helga Schumacher, die sich sehr über den unerwarteten Gewinn von 500 € nachträglichem Weihnachtsgeld freut.

Erstmals gab es zusätzlich den Bad Laaspher Schokoladen Adventskalender, der bereits ab November bei allen teilnehmenden Händlern und der TKS zu erwerben war. Und auch dieser Kalender hatte es in sich, nicht nur in Form von 24 kleinen Naschereien. Auch hier wurde bereits eine Gewinnerin ermittelt, die Besitzerin des Kalenders mit der Nummer 908. Auch sie erhielt bereits 500 € in bar, die sie überrascht und sehr glücklich in Empfang genommen hat.

Die TKS als Organisator des Kalenders dankt allen teilnehmenden Partner, ohne deren Unterstützung diese tolle Erfolgsaktion mit so großen Hauptgewinnen gar nicht möglich wäre: Wittgensteiner Holzkontor GmbH, Blumen und Kunst Alla Rodermil, Lahnstuben, KÖ13 zieht an, Wohnzeug Achatzi, Residenz-Kino-Center, Staehler 1888 GmbH, TechnikTeam Matthias Hubich, Stadt-Apotheke Bad Laasphe, Edeka Frischemarkt Quitadamo GmbH, REWE-Markt Treude, Schäfers Backstuben, Klein & parfümerie Acker, Küchenkomfort Schönwald, Nähkästchen, Edeka-Markt Kilian, Buchhandlung Artur Blöcher, Wohlerts Center Apotheke, Fitnessstudio RadioActiv, Ökumenischer Weltladen, Radsport Heimes, Bernhardt`s Fleisch und Wurstwaren

Fotos ©TKS

