IT-Dienstleister adesso eröffnet Geschäftsstelle in Siegen 

Die adesso SE verbreitert weiter ihre Basis in Nordrhein-Westfalen und eröffnet in Siegen den zehnten Standort in NRW und die insgesamt 31. Geschäftsstelle in Deutschland. Das adesso-Team hat soeben eine Etage im Regionalzentrum der Westnetz GmbH in der Siegener Innenstadt bezogen. Aktuell beschäftigt der IT-Konzern mit Hauptsitz in Dortmund innerhalb der adesso Group über 8.300 Mitarbeitende in ganz Europa und ist unverändert auf Wachstumskurs.

Auch für adesso Siegen gilt, was adesso bundesweit in seiner Expansionsstrategie verfolgt: Das Unternehmen sucht die Nähe zu großen Unternehmenskunden in wirtschaftsstarken Regionen und bevorzugt als wachstums- und innovationsorientierter Konzern größere Universitätsstädte, um den unverändert hohen Bedarf an qualifizierten, akademisch ausgebildeten Fachkräften zu decken. Die Universität Siegen bildet an diversen Fakultäten Young Professionals der Zukunft aus, die adesso als Tech-Konzern adressiert: Dazu gehören Wirtschaftsinformatiker und -informatikerinnen, Absolventen der MINT-Fachbereiche sowie auch IT-Quereinsteiger mit Wirtschafts- und Branchenexpertise.

Die Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein/Sauerland ist die drittstärkste Region in Nordrhein-Westfalen und damit attraktiv für ein Unternehmen wie adesso. Bisher waren hier IT- und Dienstleistungsunternehmen eher unterrepräsentiert. Stark vertreten im Siegerland sind dagegen insbesondere Unternehmen des Produzierenden Gewerbes – ein Kundensegment, für das adesso Digitalisierungsangebote in seinem Geschäftsbereich Fertigungsindustrie (Manufacturing Industry) im Umfeld von Industrie 4.0, Internet of Things und Data & Analytics entwickelt.

Der neue Standortleiter von adesso Siegen, Dr. Dirk Thorsten Vogel, ist selbst gebürtiger Siegerländer, hat an der Universität Siegen sein Maschinenbaustudium begonnen und war vor seiner Zeit bei adesso unter anderem für ein Tech-Unternehmen im Siegerland tätig. Der promovierte Software-Ingenieur freut sich zusammen mit einem Startteam von bis zu 50 Mitarbeitenden darauf, das Thema Digitalisierung im Siegerland voranzubringen: „Der digitale Ausbau unserer Gesellschaft und Wirtschaft ist eine vordringliche Aufgabe. Deutschland hat hier in einigen Branchen Nachholbedarf. Auch für die Region Siegerland ist unser Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber: Wir sind offiziell als ein ‚Great Place To Work®‘ zertifiziert und als ‚Deutschlands bester Arbeitgeber 2020‘ ausgezeichnet. Wir freuen uns, dass wir ab sofort auch am Standort Siegen als Unternehmen mit hervorragenden Weiterentwicklungschancen für erfahrene IT-Fachkräfte, aber auch für junge Uni-Absolventen agieren.“

Dr. Vogel leitet bei adesso auch den Geschäftsbereich „Health“, der mit mehr als 300 Mitarbeitenden zukunftsweisende digitale Lösungen für das Gesundheitswesen konzipiert und umsetzt. Der Gesundheitsmanager beschreibt die Motivation: „Uns treibt der Wunsch an, das Gesundheitswesen durch Digitalisierung zu modernisieren und zukunftsfähig zu gestalten. Wir streben eine hohe Qualität in der Patientenversorgung und zugleich die Realisierung von Einsparmöglichkeiten auf Seiten der Kostenträger an.“ Zu den adesso-Kunden gehören hier die gesetzlichen Krankenversicherungen ebenso wie Kliniken, Pharmaunternehmen, Labore und Apotheken, Abrechnungszentren und Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen.

Für die rasche Verankerung von adesso am neuen Standort werden die bestehenden Kontakte zu Kunden in der Region hilfreich sein. Dazu Dr. Vogel: „Als Siegerländer freue ich mich natürlich besonders darauf, ab sofort die lokalen Kontakte noch besser pflegen zu können. Das Büro von adesso im Herzen Siegens ist dafür hervorragend geeignet: Es verfügt über kommunikative Bürobereiche und große Seminar- und Besprechungsräume. Im Erdgeschoss kann adesso die öffentlichen Bereiche, wie Empfang und Kantine, mitnutzen und sich hier ideal mit Kunden und Gästen austauschen.“

adesso wird am Standort Siegen sein Gesamtportfolio anbieten, das Softwareentwicklung, IT-Betrieb und Beratung in aktuell fünfzehn Wirtschaftsbranchen umfasst. adesso Siegen wird davon profitieren, dass die Geschäftsstelle – wie alle anderen adesso-Geschäftsstellen auch – in das leistungsstarke Netzwerk der europaweit agierenden adesso Group mit mittlerweile über 8.300 Mitarbeitenden eingebunden ist.

adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und konzentriert sich mit Beratung sowie individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: einem umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, einer breiten, herstellerneutralen Technologiekompetenz und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten. Mit passgenauen IT-Lösungen stärkt adesso die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen in den Zielbranchen Versicherungen/Rückversicherungen, Banken und Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen und Life Sciences, Energieversorgung, Öffentliche Verwaltung, Automotive und Fertigungsindustrie, Handel, Verkehrsbetriebe, Medien und Entertainment sowie Lotterie.

adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet. Die Aktie von adesso ist im Prime Standard/SDAX notiert. Zu den wichtigsten Kunden zählen im Bankensegment u.a. Commerzbank, KfW, DZ Bank, Helaba, Union Investment, BayernLB und DekaBank, im Versicherungsbereich u.a. Münchener Rück, Hannover Rück, DEVK, DAK, Zurich Versicherung, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK-IT) sowie branchenübergreifend u.a. Mercedes-Benz, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV Rheinland, REWAG, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern und Bayerisches Staatsministerium der Justiz.

