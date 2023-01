Polizei sucht vermissten 82-Jährigen – Update: 82-Jähriger leblos aufgefunden

(wS/ots) Siegen 02.01.2023 | Update: Der vermisste 82-Jährige aus Siegen ist am frühen Montagabend (02.01.2023) leblos aufgefunden worden. Einsatzkräfte fanden den Mann mit einer Drohne mit Wärmebildkamera in einem angrenzenden Waldstück in unmittelbarer Nähe der Wohnanschrift.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.

Vermisstensuche Siegen |

Die Polizei sucht aktuell nach einem 82-Jährigen. Der Mann ist nach ersten Erkenntnissen seit Montagmorgen (02.01.2023) von seinem Wohnhaus in der Schubertstraße in Siegen-Niederschelden abgängig. Die durchgeführten Suchmaßnahmen aller Einsatzkräfte verliefen bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

– männlich

– 82 Jahre alt

– ca. 1,75m groß

– normale Statur mit etwas Bauch

– graue, sehr kurze Haare

– graue Jogginghose

– dunkelbraune, knielange Wildlederjacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

