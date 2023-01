Schülerlauf und Firmenlauf – Neustart am 14. Juni

(wS/sl) Siegen 12.01.2023 | Mit einer großen Pressekonferenz in den Räumen der Volksbank in Südwestfalen gaben über 30 Vertreterinnen und Vertreter von Sponsoren, Landrat Andreas Müller und Bürgermeister Steffen Mues den Startschuss zur Vorbereitung auf die zwei größten Breitensportveranstaltungen der Region.

Nach drei Jahren Pause ist für den 14. Juni 2023 wieder ein gemeinsamer sportlicher Tag mit vielen tausend Menschen auf dem Weidenauer Bismarckplatz geplant. Vormittags soll der 11. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf stattfinden, abends wollen Tausende den 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf feiern.

Nach dem Ende der Pandemie können beide Veranstaltungen nun wieder im ursprünglichen Format stattfinden und die Veranstalter hoffen auf eine ähnliche Resonanz wie vor Corona. Mit Zuversicht geht :anlauf an die Planungen, betont Martin Hoffmann: „Die letzten drei Jahre haben wir mit großem Einsatz unsere Schülerläufe und Firmenläufe durchgeführt. Beide Veranstaltungen waren weit mehr als Alternativen.

Möglich waren sie durch die großartige Unterstützung unserer Partner und Sponsoren, die von den Plänen überzeugt waren und uns ihr Vertrauen aussprachen.

Die neuen Konzepte von 2020 bis 2022 waren aber auch erfolgreich, weil viele Menschen aktiv die Ideen von Volksbank-Schülerlauf und AOK-Firmenlauf aufgenommen haben. In einer schwierigen Zeit haben wir es sogar geschafft, die Veranstaltungen weiterzuentwickeln. Wir konnten neue Schulen und Firmen zur Teilnahme begeistern und ebenfalls neue Partner begrüßen, für die beide Veranstaltungen mehr als nur Werbeplattformen sind.“

Schülerlauf wieder im gewohnten Format

Beim 11. Volksbank-Schülerlauf soll an das Veranstaltungsformat von 2019 und früher angeschlossen werden. Rund 50 Schulen mit etwa 7.000 Schülerinnen und Schülern werden am Vormittag des Firmenlaufs auf dem Bismarckplatz und rund um das Weidenauer Hallenbad erwartet. Um 10 Uhr geht es bis 13 Uhr in insgesamt sieben Läufe für die Grundschulen und weiterführenden Schulen über die Strecke von 1 und 3 km. Geplant ist zudem ein Rahmenprogramm für alle Altersstufen.

Firmenlauf mit Jubiläums-Aktionen und vielen Neuerungen

Themenschwerpunkt des Firmenlaufs 2023 ist das Jubiläum „20 Jahre Siegerländer AOK-Firmenlauf“. Erinnert werden soll an die Premiere am 9. Juli 2004 mit 2.500 Starterinnen und Startern.

Trotz extrem widriger Bedingungen, Durcheinander im Start-Zielbereich und einem eher chaotischen Abend begann damit die Erfolgsgeschichte der größten Breitensportveranstaltung der Region. Den Startschuss wird in diesem Jahr übrigens wieder, wie 2004, Jürgen Althaus, der damalige stellv. Landrat geben.

Als Dankeschön versteht der Veranstalter auch, dass alle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des ersten Laufs in diesem Jahr kostenlos starten können und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Premiere, wenn sie seit 2004 zehnmal dabei waren und 2023 erneut an den Start gehen, ein exklusives Retro-Shirt geschenkt bekommen.

Erstmals wird 2023 beim AOK-Firmenlauf eine elektronische Zeitmessung eingesetzt. Damit soll aber nicht der Wettkampfcharakter in den Vordergrund gestellt werden. Ganz im Gegenteil: Eine über die Startnummer gemessene Nettozeit entspannt die Situation im Startbereich. Für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ist es zudem eine Arbeitserleichterung, da keine Zeiten

per Hand eingegeben werden müssen und die Aktiven eigenständig ihre Urkunden ausdrucken können. Übrigens unterstützen die gesetzlichen Krankenkassen den AOK-Firmenlauf, denn deren Mitglieder erhalten nach Vorlage der Urkunde einen Bonus.

Erstmals wird es in diesem Jahr personalisierte Startnummer geben. Den eigenen Vornamen auf der Startnummer zu lesen und von fremden zuschauenden Menschen angefeuert zu werden, kennt man demnächst nicht mehr nur von den großen Stadtmarathons.

Auch in diesem Jahr werden alle Teilnehmer die Finisher–Medaille „Ich war dabei“ im Ziel erhalten, denn neben der Startnummer, der Urkunde, dem Finisher-Shirt und einem kostenlosen Foto ist die Medaille eine weitere besondere Erinnerung an den Firmenlauf.

Was läuft 2023 sonst noch?

Nach der guten Resonanz in den vergangenen Jahren ist die Teilnahme am 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf vom 14. bis zum 20. Juni auch individuell, an jedem anderen Ort möglich. Ein Angebot für alle Interessierten, die nicht am 14. Juni am Bismarckplatz an den Start gehen können, Teil des großen Events zu werden.

Erstmals finden in diesem Jahr kostenlose Einsteigerkurse Laufen und Walking in Verbindung mit dem Lauftreff Inklusive Begegnungen statt. Start ist in der Woche nach den Osterferien. AOK-Firmenlauf und Volksbank-Schülerlauf sind 2023 erneut Teil der Kampagne des AWO Kreisverbandes „Wir machen mit. Inklusion läuft!“. Seit Jahren ist sind die Themen Barrierefreiheit und Inklusion Bestandteil beider Veranstaltungen.

Auch 2023 wird es wieder etliche Sonderwertungen geben. Prämiert wird der originelle Auftritt und gesucht wird die „Fitte Firma“.

Natürlich ist der AOK-Firmenlauf in erster Linie eine Breitensportveranstaltung an der alle interessierten Menschen teilnehmen können. Aber die ambitionierten Läuferinnen und Läufer aus der Region sind natürlich ebenfalls eingeladen. Nach den ersten erfolgreichen Auflagen der Absolute Run Firmenlauf-Meisterschaft, werden im Rahmen des Laufs am 14. Juni erneut die Schnellsten gesucht.

Soziales Engagement

Der Siegerländer AOK-Firmenlauf ist bekanntlich mehr als eine Sportveranstaltung und hat in der Vergangenheit Maßstäbe gesetzt, die überregional zur Kenntnis genommen wurden. Seit 2012 wird die größte Breitensportveranstaltung in der Region klimaneutral und seit 2018 barrierefrei durchgeführt.

Zwei Euro pro Starterin und Starter gehen auch in diesem Jahr wieder als Spende bzw. Unterstützung an diverse Projekte & Initiativen:

– Klimaschutzprojekt für nicht vermeidbare CO2 – Emissionen in Zusammenhang mit dem AOK-Firmenlauf und dem Volksbank-Schülerlauf

– Weiterführung des Projekts „Schülerlauf-Wald“ am Rosterberg

– Unterstützung der Aktivitäten beim Volksbank-Schülerlauf

– Inklusive Sportangebote des Vereins Inklusive Begegnungen für das Büro Schlachthausstraße

Infotreffen zum Schülerlauf und Firmenlauf

Sowohl Volksbank-Schülerlauf als auch AOK-Firmenlauf würden ohne die engagierten Lehrkräfte in den Schulen und die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Unternehmen nicht so eine große Resonanz erhalten.

Dem Veranstalter ist deshalb eine Kommunikation mit den Engagierten in den Firmen und Schulen ganz wichtig.

Das Firmenlauf-Infotreffen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren findet am Mittwoch, 1. Februar um 17 Uhr im Hotel Bürger statt.

Eine Woche später, ist am 8. Februar um 16 Uhr in der Bismarckhalle ein Schülerlauf-Infotreffen geplant.

Die Ausschreibung mit den Infos zum Ablauf der Veranstaltungen, den Startgebühren und Leistungen des Veranstalters sowie weitere Informationen unter www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de und www.volksbank-schuelerlauf.de

20 Jahre Siegerländer AOK-Firmenlauf

Der Siegerländer AOK-Firmenlauf:

– ist die größte Breitensportveranstaltung in Südwestfalen;

– hat trotz der Corona-Pandemie, als einer der ganz wenigen Firmenläufe in Deutschland, in den letzten drei Jahren mit großer Resonanz stattgefunden;

– ist einer der ältesten und traditionsreichsten Firmenläufe Deutschlands;

– gehört zu den teilnehmerstärksten unabhängigen Firmenläufen Deutschlands;

– zeigt in besonderer Weise den sportlichen Charakter der Stadt Siegen und des Kreises Siegen-Wittgenstein;

– ist für viele Firmen Bestandteil der Unternehmenskultur;

– war 2012 der erste klimaneutrale Firmenlauf Deutschlands;

– war 2018 der erste inklusive, d.h. barrierefreie Firmenlauf Deutschlands;

– ist Siegens großes Sportfest für Alle, ob Jung oder Alt, mit und ohne Behinderung;

– ist mitten im Sommer Siegens Straßen-Karneval;

– ist für tausende Teilnehmer:innen das sportliche Highlight des Jahres;

– hat in den vergangenen Jahren viele Menschen zum Gesundheitssport motiviert;

– hat in den letzten zwanzig Jahren viele soziale Projekte unterstützt.

Infos zum 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf 2023

Themenschwerpunkte AOK-Firmenlauf 2023

20 Jahre Siegerländer AOK-Firmenlauf – Das Jubiläum

2004 fand unter besonderen Verhältnissen der erste AOK-Firmenlauf statt.

Trotz extrem widriger Bedingungen, Durcheinander im Start-Zielbereich und einem eher chaotischen Abend begann damit die Erfolgsgeschichte der größten Breitensportveranstaltung der Region.

In den nächsten Wochen wollen wir mit Veranstaltungen und Aktionen an die vielfältigen Geschichten des Events erinnern und gleichzeitig den Blick nach vorne richten.

Arbeiten in Südwestfalen – läuft!

Der Siegerländer AOK-Firmenlauf wird schon lange nicht mehr nur als großartiges Sommerevent für die eigenen

Mitarbeitenden verstanden, Firmen heben sich durch ihr Engagement oder als Eventpartner hervor und nutzen dieses Schaufenster um qualifiziertes Personal anzusprechen und zu werben.

Der Siegerländer AOK-Firmenlauf bietet eine bedeutsame Plattform und möchte die Partner und Sponsoren zur Nutzung dieser einladen.

Gesund im Unternehmen

Betriebliche Gesundheitsförderung ist eine moderne Unternehmensstrategie mit dem Ziel, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern.

Teamgeist

Teamgeist ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Wir-Gefühl, das im Idealfall den Einzelnen hinter gemeinsamen Teamzielen zurücktreten lässt. Die Teilnahme an Team-Events, wie dem Siegerländer AOK-Firmenlauf, führt zur Stärkung des Teamgeistes.

Wenn alle zusammen im Team-Shirt an der Startlinie stehen und zusammen ins Ziel kommen, schafft gemeinsame Erinnerungen und steigert die Identifikation mit dem Unternehmen.

Ohne gute Partner und Sponsoren läuft nichts

Diese Aussage gilt immer bei :anlauf-Veranstaltungen. In den letzten drei Jahre waren nur durch die Unterstützung unserer Partner und Sponsoren der Volksbank-Schülerlauf und der AOK-Firmenlauf erfolgreich umsetzbar. Die Umstände und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben beide Veranstaltungen in Bedrängnis gebracht und wenn sich unsere Partner

zurückgezogen hätten, wäre das Aus unvermeidlich gewesen. Glücklicherweise ist es jedoch anders gekommen. Gemeinsam haben wir neue Ideen entwickelt und waren im Vergleich zu vielen anderen Firmenläufen in Deutschland innovativ und wegweisend.

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Sponsoren und Partnern, die seit Jahren den Siegerländer AOK-Firmenlauf und den Volksbank-Schülerlauf unterstützen:

AOK NordWest

Volksbank in Südwestfalen eG

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

Marien-Gesellschaft Siegen gGmbH

N-Flow Freizeitpark Netphen

Hotel Bürger

Krombacher Brauerei GmbH & Co. KG

Hoppmann Autowelt GmbH

Dornseifer’s Frischemarkt

Ausdauer-Shop GmbH & Co. KG

Vanderlande Industries GmbH & Co. KG

IG Metall Siegen

SIEGENIA–AUBI KG

Guntermann & Drunck GmbH

Hering GmbH & Co. KG

SIXT Siegen

RITTAL GmbH & Co. KG

Druckerei winddruck

Kreis Siegen-Wittgenstein

Stadt Siegen

Verein Inklusive Begegnungen

AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe.

Neue Partner 2023

Wir freuen uns über das neue, erweiterte und wieder aufgenommen Engagement folgender Partner:

Die Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein

Die Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein (AGV) vertreten rund 200 Mitgliedsunternehmen in der drittstärksten Industrieregion Deutschlands und teilen sich in zwei Bereiche auf. Der Verband der Siegerländer Metallindustriellen e.V. (VdSM) vertritt die Metall- und Elektroindustrie in Siegen-Wittgenstein. In der Unternehmerschaft Siegen-Wittgenstein (USW) sind alle anderen Branchen zusammengefasst – von der Tankstelle bis zum Start-Up. Die Arbeitgeberverbände verstehen sich als sozialpolitische Stimme ihrer Mitglieder und branchenübergreifendes Netzwerk. Zudem vertreten sie die Unternehmen mit einem eigenen Team erfahrener Juristinnen und Juristen in arbeitsrechtlichen Fragen.

57wasser

57wasser, was ist das? 57wasser ist ein einzigartiges Projekt aus dem Siegerland mit überregionaler Strahlkraft.

57 steht für die 57% des Gewinns die 57wasser von jeder verkauften Flasche an soziale und humanitäre Projekte ausschüttet. Von 2012 bis 2022 wurden 153.555,92 Euro gespendet.

57wasser ist seit Jahren Partner des Volksbank-Schülerlaufs und des AOK-Firmenlaufs. Gemeinsam wollen wir in Zukunft 57wasser noch stärker in die Unternehmen und Schulen der Region bringen und die Idee des sozialen Engagements verbreiten.

Westenergie

Die Westenergie AG ist der größte regionale Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter für Strom, Gas, Wasser und Breitbandinternet in Deutschland. Dabei ist Siegen einer von 13 Hauptstandorten der größten E.ON Tochtergesellschaft und Zentrale für die Region Sieg von Bad Berleburg bis Bonn. Das Engagement von Westenergie wird 2023 fortgesetzt, nachdem bereits die Vorgänger-Unternehmen RWE und Innogy zwischen 2005 bis 2020 Sponsoren des AOK-Firmenlaufs und Volksbank-Schülerlaufs waren.

Die Jubiläums–News

Elektronische Zeitmessung

Erstmals werden wir beim AOK-Firmenlauf eine elektronische Zeitmessung einsetzen. Damit soll aber nicht der Wettkampfcharakter in den Vordergrund gestellt werden. Ganz im Gegenteil: Eine über die Startnummer gemessene Nettozeit entspannt die Situation im Startbereich. Für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ist es zudem eine Arbeitserleichterung, da keine Zeiten per Hand eingegeben werden müssen und die Kolleg:innen eigenständig ihre Urkunden ausdrucken können.

Personalisierte Startnummer

Den eigenen Vornamen auf der Startnummer zu lesen und von fremden zuschauenden Menschen angefeuert zu werden, kennt man von großen Stadtmarathons. Dieses Feeling möchten wir zum AOK-Firmenlauf bringen.

Das Firmenlauf–Retro-Shirt

Um an den ersten Firmenlauf 2004 zu erinnern, produzieren wir zum Jubiläum eigens ein Shirt im Retrodesign. Das Retro-Shirt erhalten alle Teilnehmer:innen kostenlos, die 2004 bei der Premiere dabei waren, beim Jubiläum an den Start gehen und insgesamt mindestens 10x teilgenommen haben. Das Retro-Shirt ist nicht identisch mit dem Finisher-Shirt des 20. Siegerländer AOK-Firmenlaufs.

Teilnahme für Multiplikatorinnen & Multiplikatoren von 2004 kostenlos

Ohne das großartige Engagement der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der ersten Stunde, die die Idee des Firmenlaufs in ihre Firmen getragen haben und nicht immer offene Türen eingerannt sind, würde es keinen Siegerländer AOK-Firmenlauf geben. Wir laden alle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren von 2004 zur kostenlosen Teilnahme inkl. Retro-Shirt ein.

Jubiläums–Finisher-Medaille

Auch in diesem Jahr werden alle Teilnehmer die Finisher–Medaille „Ich war dabei“ im Ziel erhalten, denn neben der Startnummer, der Urkunde, dem Finisher-Shirt und einem kostenlosen Foto ist die Medaille eine weitere besondere Erinnerung an den Firmenlauf.

Startschuss von Jürgen Althaus 2004 und 2023

Bei Dauerregen und 9 Grad gab am 9. Juli 2004 der stellv. Landrat Jürgen Althaus den Startschuss zum 1. Siegerländer AOK-Firmenlauf in der Bahnhofstraße vor dem Schuhhaus Schreiber. Wir freuen uns sehr, dass Jürgen Althaus auch den Startschuss zum 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf gibt, gemeinsam mit Renate Hoffmann, die 1999 :anlauf gegründet hat.

Was läuft 2023 sonst noch?

Hybride Veranstaltungsform

Die Teilnahme am 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf ist vom 14. bis zum 20. Juni auch individuell, an jedem anderen Ort möglich. Damit ermöglichen wir allen Interessierten, Teil des großen Events zu werden. Unternehmen wie SIEGENIA, Rittal u.a. planen auch 2023 einen betriebsinternen Firmenlauf mit einer Beteiligung der Standorte im In- und Ausland. Diese Initiativen möchten wir mit der hybriden Veranstaltungsform weiterhin unterstützen.

LED Großflächenleinwand

Auf der LED Größflächenleinwand werden von 16 bis 22 Uhr wichtige aktuelle Informationen, Fotos der letzten Jahre und nach dem Zieleinlauf aktuelle Fotos gezeigt.

Laufkurse für Einsteiger

In diesem Jahr finden erstmals kostenlose Einsteigerkurse Laufen und Walking in Verbindung mit dem Lauftreff Inklusive Begegnungen statt. Start ist die Woche nach den Osterferien. Die genauen Termine und Trainingsorte folgen.

Finishershirts optional in Bio-Baumwolle & Recycling-Funktionsmaterial

2022 bieten wir hochwertige Finisher-Laufshirts in Bio-Baumwolle und Recycling-Funktionsmaterial an. Wir möchten damit die unterschiedlichen Interessen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit berücksichtigen.

Inklusion – Firmenlauf macht mit bei Inklusion läuft!

2023 werden wir mit der diesjährigen Veranstaltung erneut Teil der Kampagne des AWO Kreisverbandes: „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ sein.

Seit Jahren beschäftigen wir uns im Rahmen des Siegerländer AOK- Firmenlaufs mit dem Thema Barrierefreiheit und Inklusion.

Was bedeutet barrierefreier Firmenlauf?

Selbstverständlichkeit ist der gemeinsame Start von allen Teilnehmer:innen.

Für Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung oder Krankheiten bieten wir darüber hinaus vielfältige Materialien an: Flyer in leichter Sprache, Audio Dateien, Flyer in Braille-Schrift, Tragbare Induktionsschleife, Gebärdensprachdolmetscherin, Wegweiser barrierefreie Angebote, Assistenzen etc.

Firmenlauf–App

Die bereits 2021 entwickelte App wird für 2023 optimiert. Die App enthält generelle Infos (zum Firmenlauf), die Kilometer in der Vorbereitungsphase können in die Challenge-Wertung eingegeben werden. Außerdem möglich:

Motivieren anderer Nutzer:innen über eine Einladen-Funktion, Angebote von Sponsoren (Gutscheine und Aktionen), Vernetzung mit Partnern. Die App ist bei GooglePlay und im App Store zu finden.

Auch 2023 Sonderwertung: Die Fitte Firma Seit 2014 findet, auf Initiative der Marien Kliniken Siegen, die Aktion „Fitte Firma“ statt. Als Gesundheitspartner des AOK-Firmenlaufs ist die Marien Gesellschaft in allen Bereichen der betrieblichen Gesundheitsförderung ein kompetenter Ansprechpartner.

Die Schnellsten aus dem Siegerland gesucht

AOK-Firmenlauf auch in diesem Jahr mit Meisterschaft

Natürlich ist der AOK-Firmenlauf in erster Linie eine Breitensportveranstaltung an der alle interessierten Menschen teilnehmen können. Aber auch 2023 wollen wir die ambitionierten Läuferinnen und Läufer aus der Region zum Start einladen. Nach den ersten erfolgreichen Auflagen der Absolute Run Firmenlauf-Meisterschaft, werden im Rahmen des Laufs am 14. Juni wieder die Schnellsten gesucht.

Warm-Up auf dem Start-LKW

Auch 2023 wird das Warm-Up vor tausenden wartenden Menschen am Start vom N-Flow Fitness-Studio des Freizeitparks Netphen angeboten. Wir freuen uns.

Der originellste Teamauftritt

Ein Höhepunkt jedes Firmenlaufs auf dem Bismarckplatz ist die Präsentation des originellsten Teamauftritts vor dem eigentlichen Start. Auch 2023 freuen wir uns auf viele phantasievolle Kostüme und Auftritte.

Checkliste für die Vorbereitung

Nach wie vor gehören die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Unternehmen zu den wichtigsten Akteuren des Firmenlaufs. Die engagierten

Kolleginnen und Kollegen machen die Veranstaltung in ihrer Firma bekannt, sprechen die Kollegschaft an und klären die Unterstützung der Geschäftsführung ab. Auch in diesem Jahr möchten wir die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wieder unterstützen. Erstellt haben wir eine Checkliste, die die Abläufe vereinfachen und mit der Startunterlagen-Ausgabe erhalten die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ein Dankeschön.

Bonus-Heft Schalter in der Bismarckhalle

Die Teilnahme am AOK-Firmenlauf lohnt sich in vielfacher Hinsicht. Längst haben die gesetzlichen Krankenkassen entdeckt, dass regelmäßiger Ausdauersport der Gesundheit der Versicherten zu Gute kommt. Besonders Laufen beugt erwiesenermaßen beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes vor. Die Präventions- und Bonusprogramme rechnen sich daher für Mitglieder und Kassen, es entsteht sozusagen eine win-win-Situation: Die Teilnehmer:innen erhalten Geld- und Sachprämien, die Krankenkassen sparen beträchtliche Kosten. Ein Blick in das Bonus- Programm unseres Partners AOK zeigt, wie vielfältig sportliche Aktivität unterstützt wird. Wir wollen die Firmenläuferinnen und Firmenläufer wieder gerne unterstützen. Am 14. Juni stellen wir von 16 bis 22 Uhr Teilnahmebestätigungen an unserem Info-Point in der Bismarckhalle aus.

Kostenlose Fotos vor der Fotowand

Auch in diesem Jahr können sich alle Laufgruppen von 17 bis 22 Uhr vor einer großen Fotowand auf dem Bismarckplatz fotografieren lassen. Motivationspaket für neue Firmen Um Firmen zu motivieren, erstmals am Siegerländer AOK-Firmenlauf teilzunehmen, haben wir erneut ein Starterpaket für die neuen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zusammengestellt. Fragendiesbezüglich können an uns telefonisch und per Mail (info@siegerlaender-aok-firmenlauf.de) gestellt werden.

Sonderwertungen

Im Rahmen des 20. Siegerländer AOK-Firmenlaufs finden wieder etliche Ehrungen am Veranstaltungsabend und im Nachgang statt.

– Sonderwertung origineller Auftritt

– Sonderwertung schönstes Shirt

– Firmenlauf-Meisterschaft

– Ehrung der schnellsten Teams

– Challenge: Kilometer sammeln

Soziales Engagement

Klimaneutral und inklusiv

Der Siegerländer AOK-Firmenlauf ist bekanntlich mehr als eine Sportveranstaltung und hat in der Vergangenheit Maßstäbe gesetzt, die überregional zur Kenntnis genommen wurden. Seit 2012 wird die größte Breitensportveranstaltung in der Region klimaneutral und seit 2018 barrierefrei durchgeführt.

Ermäßigte Startgebühren

Wie in den letzten Jahren unterstützen wir auch 2023 Menschen mit Behinderung und Läuferinnen und Läufer aus Selbsthilfegruppen. Menschen mit Behinderung aus sozialen Einrichtungen und Selbsthilfegruppen sowie Schüler zahlen nur die Hälfte der Startgebühren.

Spenden

Zwei Euro pro Starter:in gehen auch in diesem Jahr wieder als Spende bzw. Unterstützung an diverse Projekte & Initiativen:

– Klimaschutzprojekt für nicht vermeidbare CO2 – Emissionen in Zusammenhang mit dem AOK-Firmenlauf und dem Volksbank-Schülerlauf

– Weiterführung des Projekts „Schülerlauf-Wald“ am Rosterberg

– Unterstützung der Aktivitäten beim Volksbank-Schülerlauf

– Inklusive Sportangebote des Vereins Inklusive Begegnungen für das Büro Schlachthausstraße

Startgebühren : Leistungen des Veranstalters

Die Startgebühren betragen bei Meldung bis zum 30. April: 20,-€/16,80€ netto (mit Medaille)

ab dem 1. Mai: 24,-€/19,44€ netto (mit Medaille)

bis zum 30. April: 35,-€/28,35€ netto (mit Medaille & Finishershirt)

ab dem 1. Mai: 39,-€/31,51€ netto (mit Medaille & Finishershirt)

Virtueller Start (kein Start am Bismarckplatz):

10,-€/8,40€ netto (mit Medaille)

17,50€/14,71€ netto (mit Medaille & Finishershirt)

(die Startg. enthalten 19% MwSt. und werden als Rechnung zugesandt)

Menschen mit Behinderung aus Einrichtungen und Schüler:innen von Schulteams erhalten 50% Ermäßigung!

Was bekommen die Teilnehmer:innen für die Startgebühren?

– Elektronische Zeitmessung (keine individuelle Zeitenrückmeldung nötig);

– Personalisierte Startnummer (mit gemeldeten Vornamen);

– die Jubiläums Firmenlauf-Medaille „Ich war dabei“;

– Kostenlose Fotos unserer professionellen Fotografen vom Lauf und von

der Fotowand neben der Bühne zum Download;

– Startumschlag mit Startnummer, Programmheft, Teilnehmerinfos,

Gutscheine und Angeboten von Sponsoren;

– Organisatorische Extra-Leistungen des Veranstalters wie Info-Büro in der

Bismarckhalle, Starter-Hotline, Streckenbetreuung durch den THW,

sanitäre Anlagen, medizinische Leistungen, Getränkeversorgung auf der

Strecke und im Ziel;

– Urkunde und Bestätigung für Bonusprogramme der Krankenkassen;

– Stimmung an der Strecke mit rund 10 Musikstationen und Live-Bands;

– Bühnenprogramm mit Moderation und After-Run-Party mit Bewirtschaftung auf dem Bismarckplatz und Überraschung nach 22 Uhr;

– Pokale und Ehrungen für die originellsten und schnellsten Teams;

– hochwertiges Lauf-Finishershirt (optional);

– kostenlose Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln;

– kostenloser ADFC Fahrradparkplatz & Fahrradwache an der Bismarckhalle

Vor allem ist der Siegerländer AOK-Firmenlauf ein unvergessliches Erlebnis mit den Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen und Freunden.

Anmeldungen

Anmeldungen sind ab Montag, 16.1.2023 über unsere Webseite möglich: www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de

Aktivitäten in der Vorbereitung

Große Versandaktion mit Info-Material an über 1.200 Firmen-Adressen

Ende Januar werden wir allen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren die mit ihren Firmen in den letzten Jahren beim Siegerländer AOK-Firmenlauf dabei waren, ein großes Infopaket mit allen wichtigen Infos, Plakaten und Flyern per Post zusenden.

Multiplikatoren-Treffen – Mittwoch, 1. Februar um 17 Uhr

Hotel Bürger, Marienbornerstr. 134

Zu einem Infoabend sind alle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus den

Unternehmen zur Vorbereitung des AOK-Firmenlaufs eingeladen.

Ein Lauf für Alle – Dienstag, 14. März um 17 Uhr, Bismarckhalle

Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe. Das sind Stichworte, die gut klingen

und in aller Munde sind. Seit der Firmenlauf-Premiere 2004 ist das Thema

Teilhabe ein wichtiger Bestandteil der größten Breitensportveranstaltung der

Region, lange bevor der Begriff Inklusion in die öffentliche Debatte kam.

Wir laden herzlich zur kostenlosen Informations- und

Diskussionsveranstaltung ein.

Saisoneröffnung – Freitag, 24. März um 18 Uhr

:anlauf-Büro & sieg-arena

Mit Informationen rund um den 14. Juni bei Freigetränken und Würstchen

wollen wir Menschen in der Region auf den 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf

einstimmen und Tipps zur Vorbereitung geben. Ebenfalls drehen wir

gemeinsam eine lockere Runde an der sieg-arena (freiwillig). Eingeladen sind

alle Interessierten. Läuferische Voraussetzungen sind nicht notwendig.

Zahlen aus 20 Jahren Firmenlaufarbeit und

19 Siegerländer AOK-Firmenläufen

– rund 135.000 Meldungen bzw. Starts von 2004 bis 2022 hat es gegeben;

– rund 2.500 Kolleginnen und Kollegen haben sich als Multiplikatorinnen und

Multiplikatoren engagiert;

– über 100.000 Finisher-Shirts wurden produziert;

– rund 16.000 Medaillen wurden verteilt

– rund 8.000 Shirts, Mützen, Buffs & sonstige Goodies haben wir als Dankeschön an die

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren verschenkt

Spenden

Seit 2004 wurden aus den Startgebühren rund 150.000€ gespendet.

Unter anderem ist der Skatepark Dreisbach und die Beleuchtung an der sieg-arena

wesentlich finanziert worden, der Verein Inklusive Begegnungen und das Büro

Schlachthausstraße 2 wurden unterstützt, der Energieverein erhielt Spenden für

Klimaaktionen an Schulen, ein Schülerlauf-Wald wurde initiiert, und Fahrrad-Kuriere in

Afghanistan wurden unterstützt. Außerdem unterstützt wurden Aktivitäten rund um das

Thema Inklusion und Sport, die Siegener Tafel, die DRK-Kinderklinik und

Klimaschutzprojekte für nicht vermeidbare CO2 -Emissionen im Zusammenhang mit dem

AOK-Firmenlauf und dem Volksbank-Schülerlauf.

Zahlen zu Medien und Presse von 2004 bis heute

– rund 500 große (ganze Seiten) und kleine (Spalten) Presseberichte in den heimischen

Zeitungen

– rund 250 Beiträge bei Radio Siegen

– rund 30 Beiträge im WDR Fernsehen Südwestfalen

– rund 25.000 Fotos unserer Veranstaltungsfotografen

– 54 :anlauf-Pressetermine

– 148 :anlauf-Pressemeldungen

– 25 eigene Videos für YouTube, Facebook und Instagram

– 240 Facebook-Posts (bei über 2.500 Followern)

– 170 Instagram Beiträge (bei über 1.100 Followern)

– rund 280.000 Faltblätter/Ausschreibungen

– rund 160.000 Broschüren und Programmhefte

– rund 100.000 Papierurkunden

– rund 30.000 Anwohner:innen-Infozettel

Ausschreibung

20. Siegerländer AOK-Firmenlauf

präsentiert von der Volksbank in Südwestfalen eG

Ausrichter und Veranstalter: :anlauf – Siegen

Termin: 14. Juni 2023, ab 18 Uhr

Ort: Siegen – Bismarckplatz

Strecke: Rundkurs von Weidenau durch die Siegener-Innenstadt

Streckenlänge: ca. 5.500 Meter

Teams:

Startberechtigt sind Teams, deren Mitglieder jeweils einer Firma, Institution

oder Behörde angehören. Möglich sind auch Angehörige von Berufsgruppen

(wie z.B. Siegener Ärzte, Rechtsanwälte, Handelsvertreter), die sich zu einem

Team zusammenschließen.

Es gibt drei Wertungskategorien:

1. Frauenteams (3 Frauen)

2. Männerteams (3 Männer)

3. Mixedteams (mindestens 1 Frau)

Es können beliebig viele Teilnehmer starten.

Wertungen:

Auch 2023 wird es zwei Wertungen geben.

Firmenwertung

Hieran nehmen alle Unternehmen, Behörden und Einrichtungen teil, wenn

die meisten Mitarbeiter tatsächlich bei der Firma angestellt sind.

Selbstverständlich zählen Aushilfen, Familienangehörige und Gastläufer

dazu.

offene Wertung

In diese Wertung kommen alle Teams, die sich als Interessensgruppe

zusammenschließen. Beispiele: Freiwillige Feuerwehren, Kirchliche Gruppen,

Hobbysportgruppen und Initiativen.

Pro Team gibt es selbstverständlich keine Teilnehmerbegrenzung. Die Zeiten der

einzelnen Teammitglieder werden addiert und bilden das Teamergebnis. Bei mehr als drei

Startern erfolgt eine Wertung nach Einlauf (z.B. Firma X 1, Firma X 2 usw.)

Wichtig! Wenn die Teams bei der Meldung festgelegt werden (z.B.: Firma X – Team Büro,

Firma X – Team Lager), erfolgt eine Wertung gemäß des Teamnamens. Walker und Nordic

Walker, die als eigenständiges Team starten möchten (d.h. nicht als gemischtes Team aus

Läufern und Walker/Nordic Walker), müssen sich hierfür unter einem gemeinsamen

Teamnamen anmelden.

Zeitnahme:

Die Zeitnahme erfolgt per elektronischer Zeitmessung.

Preise/Auszeichnungen:

Jeder Teilnehmer & jede Teilnehmerin erhält eine Urkunde.

Teamwertung: Die ersten drei Teams jeder Kategorie erhalten Pokale für die

Firmenvitrine. Die Firma mit den meisten Startern (auch unter verschiedenen

Team-Namen) erhält einen Ehrenpreis.

Die Teams mit den schönsten Team-Shirts und phantasievollsten Namen

erhalten einen Pokal. Der Preis für den originellsten Auftritt (Großer Preis

der Volksbank in Südwestfalen) wird von einer Jury während der

Veranstaltung gewählt. Das Team mit der weitesten Anreise (in km) und

der/die Multiplikator:in des Jahres erhalten ebenfalls Sonderpreise.

Anmeldungen:

Meldungen für den 20. Siegerländer AOK–Firmenlauf sind ab 16.01.2023

über unsere Webseite möglich (www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de).

Die Kontaktpersonen werden regelmäßig über die weitere Entwicklung der

Veranstaltung informiert sowie mit Tipps und Terminen versorgt.

Umkleidemöglichkeiten & Toiletten:

Im städtischen Hallenbad in Weidenau bestehen Umkleide- und

Duschmöglichkeiten. Darüber hinaus werden in der Bismarckhalle

Umkleidemöglichkeiten eingerichtet. Toiletten befinden sich im Hallenbad, in

der Bismarckhalle und auf dem Bismarckplatz.

Weitere Infos zum 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf 2023

Homepage: www.siegerlaender-aok-firmenlauf

Facebook: Siegerlaender.Firmenlauf

Instagram: siegerlaender_firmenlauf

