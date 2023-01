Spannung pur bei den Jugend-Fußball-Turnieren des SV Setzen – Gastgeber siegen beim C1- Turnier – Fortuna Freudenberg sichert sich Turniersieg bei den B-Juniorinnen

(wS/svs) Siegen 12.01.2023 Am vergangenen Wochenende richtete die Jugend-Abteilung des SV Setzen in der Dreifach-Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule in Geisweid insgesamt 3 Jugend-Turniere aus.

Der Samstag stand hierbei ganz im Zeichen des Mädchen-Fußballs. Bei dem einzigen B-Juniorinnen-Turnier im Kreis Siegen-Wittgenstein, welches mit 10 teilnehmenden Mannschaften überaus gut besetzt war, setzte sich im Finale Fortuna Freudenberg 2. verdientermaßen mit einem 2-0-Sieg gegen Sportfreunde Siegen 1. durch. Das Spiel um Platz 3 konnte das Team des Gastgebers SV Setzen 1. mit 2-0 gegen die JSG Freier Grund-Dermbach-Herdorf für sich entscheiden.

Am Sonntag sicherte sich zunächst im kleinen Finale des mit 6 Teams ausgetragenenen C2-Turniers die JSG Dreis-Tiefenbach/Bürbach 2 durch einen 3-1-Erfolg über den 1.FC

Dautenbach 2 den 3. Platz. Im Finale besiegte das aus Spielern des älteren und jüngeren Jahrgangs bestehende Team der JSG Olpe/Rhode die JSG Anzhausen/Flammersbach/Deuz mit 2-1. Getrübt wurde die Freude beim verdienten Turniersieger JSG Olpe/Rhode durch eine schwerwiegende Armverletzung eines ihrer Spielers, die dieser sich bereits in der Vorrunde nach einem unnötigen Foul zuzog. Der Spieler wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert und in die Kinderklinik verbracht, wo er noch am Sonntag Abend operiert, seit Montag befindet sich der Spieler wieder Zuhause.

Im anschließenden C1-Turnier mit 8 teilnehmenden Mannschaften konnte der gastgebende SV Setzen gleich zwei Podestplätze feiern. Der derzeitige Tabellenführer der Kreisliga A besiegte im Spiel um Platz 3 mit seiner Zweitvertretung die JSG Anzhausen/Flammersbach/Deuz mit 2-1 nach 9m-Schießen, in der regulären Spielzeit hatte man sich mit 3-3 getrennt.

Im Endspiel setzte sich die von Trainer Ahmed Aslan, den beiden Co-Trainern Steven Kress und Mohamad Maozi sowie Torwart-Trainer Dominik Kress betreute Erstvertretung des gastgebenden SV Setzen den 1.FC Dautenbach mit 1-0 durch und sicherte sich somit den Turniersieg. Im Februar wird die Jugend-Abteilung des SV Setzen insgesamt weitere 6 Turniere und Spielfeste für G-, F-, E- und D-Junioren ausrichten.

