Volkmar Klein besucht Brökelmann & Henkel Handschuhwerke in Weidenau

(wS/vk) Siegen 12.01.2023 | Bereits während der Pandemie starteten Konrad Henkel und Claudius Brökelmann mit einer Maskenproduktion im Siegerland, jetzt folgen hochwertige Nitrilhandschuhe. Damit sind sie die ersten in Europa. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein konnte sich in der Produktion von Brökelmann & Henkel ein Bild davon machen, wie diese Handschuhe hergestellt werden, die in unzähligen Bereichen Anwendung finden und bislang aus Asien kommen.

Dabei lobt Volkmar Klein das junge Unternehmen in mehrerlei Hinsicht: „Hier entstehen nicht nur klassische Industriearbeitsplätze, sondern auch Chemiker werden gebraucht. Die haben wir an der Uni Siegen, bislang fehlen aber noch Berufsperspektiven in der Region. Dass sich hier zwei junge Menschen von einer Idee bis zur Umsetzung auf den Weg gemacht haben, ist natürlich besonders erfreulich.“

Geschäftsführer Konrad Henkel erklärt, was sein Unternehmen von anderen Herstellern in der Branche unterscheidet: „In einem unsicheren Markt können wir zuverlässig und autark für unsere Kunden produzieren. Das ist ja genau das, was durch die globalen Entwicklungen gerade immer wichtiger wird. Bislang steht eine Anlage, drei weitere sollen jetzt folgen. Hierfür benötigen wir aber noch eine Finanzierung.“

Brökelmann & Henkel steht also gerade an einem wegweisenden Punkt für die weitere Zukunft. „Es ist wichtig, dass es jetzt in dieser entscheidenden Phase die nötige Unterstützung für das Unternehmen gibt, denn das Ganze kann ein echter Erfolg für die Region werden“, schließt sich Volkmar Klein dem jungen Unternehmer abschließend an.

