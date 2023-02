Endlich wieder Hallenfußball: Kreisjugendausschuss veranstaltet HKM für D- und E-Junioren nach drei Jahren Pause

(wS/flvw) Hilchenbach 20.02.2023 | Nach drei Jahren Coronapause konnte der Kreisjugendausschuss im Winter 22/23 erstmals wieder die HKM für die D- und E-Junioren veranstalten.

Bevor es in die Endrundenturniere ging richteten die Vereine JSG Feudingen-Niederlaasphe-Puderbach, VfL Klafeld Geisweid und JSG Dreis-Tiefenbach- Bürbach Qualifikationsturniere für den Einzug in die Endrunde aus.

Gemeldet hatten sich 29 D-Juniorenteams und 33 E-Juniorenmannschaften. Leider konnte aufgrund der zu wenigen Angebote an Hallenzeiten darüber hinaus keineweiteren HKM´s angeboten werden. In der Saison 2019/2020 fanden bekanntlich zusätzlich Qualifikationsturniere für die Westfalenhallenmeisterschaften (Futsal) für die A-, B- und C-Junioren sowie für die B-Juniorinnen statt.

Die Endrundenturniere in 2023 fanden traditionell in der neueren Giersberghalle statt. Der SuS Niederschelden als „in der Stadt Siegen ansässige Club“ hatte sich erneut für die Ausrichtung der beiden Veranstaltungen beworben und aufgrund der guten Erfahrungen auch den Zuschlag erhalten.

Sie kümmerten sich in altbewährter Weise um den Auf- und Abbau der Halle, die Turnierleitung (Anzeigentafel, Hallensprecher und Ergebnisdienst) sowie den Service rund um „Speis und Trank“ für die zahlreichen Teilnehmer und Besucher der Turniere.

Alles verlief problemlos! Die Zuschauer sahen an beiden Tagen herzerfrischenden Hallenfußball der Jahrgänge 2012/2013 und 2010/2011. Die von der Kreisschiedsrichtervereinigung zur Verfügung gestellten Schiedsrichter Robin Göttert (TuS Eisern) und Benedikt Schneider (Siegener SC) bei den E- Junioren sowie Furkan Bicakci (FC Freier Grund) und Sebastian Langel (VfB Wilden) beim Turnier der D-Junioren hatten alle Teams und die Spiele sehr gut im Griff.



Nach den beiden langen Turniertagen hieß der Hallenkreismeister in beiden Fällen Sportfreunde Siegen.

Die Spiele um Platz 3 und Endspiele endeten wie nachstehend: E-Junioren

kleines Finale: JSG Bad-Berleburg-Edertal – JSG Wilden/Obersdorf/Wilnsdorf 0 : 1

Endspiel: Sportfreunde Siegen – JSG Burbach-Hickengrundd-Wahlbach-Liebenscheid 3 : 1

D-Junioren

kleines Finale: JSG Burbach-Hickengrundd-Wahlbach-Liebenscheid – TSV Weißtal 0 : 4

Endspiel: Sportfreunde Siegen – TuS Erndtebrück – Endspiels der D-Junioren endete 6:0 für die Sportfreunde Siegen