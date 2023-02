Menschen mit Behinderung in Sportalltag einbinden – Inklusives Sportnetzwerk für die Region sucht nach Wegen

(wS/azl) Siegen 13.02.2023 | Eine erste Auftaktveranstaltung auf dem Weg ein inklusives Sportnetzwerk für die Region zu installieren, findet am 23. Februar um 17 Uhr im Medien- und Kulturhaus Lyz an der St.-Johann-Straße 18 statt. Auf Initiative der Stiftung „Anstoß zum Leben“, die durch die Erweiterung ihrer Stiftungszwecke jetzt auch unter anderem im Bereich Inklusion aktiv sein kann, werden Vertreter der Stadt Siegen, des Kreises Siegen- Wittgenstein, dem Kreissportbund, der Arbeiterwohlfahrt und die Gesellschaft für digitalisierte und nachhaltige Zusammenarbeit Siegen gemeinsam nach Ideen suchen, wie Menschen mit Behinderung in der regionalen Sportlandschaft besser eingebunden werden können.

Annabell David-Diehl, Geschäftsleiterin der Stiftung Anstoß zum Leben, möchte es in Zukunft mit dem „Inklusiven Sportnetzwerk Siegen“ schaffen, mehr Menschen mit Behinderung in den Alltagssport zu integrieren. Annabell David-Diehl: „Sport für Menschen mit Behinderung findet in den meisten Fällen noch separat statt. Zudem ist der Anteil der Menschen mit Behinderung, die keinerlei Sport treiben mit 55 Prozent sehr hoch. Ich finde zu hoch. Das inklusive Sportnetzwerk Siegen will neue Wege suchen und beschreiten, damit es zu mehr Bewegung, aber auch zu mehr Begegnungen kommt.“

Zu der Veranstaltung sind alle eingeladen, die sich für das Thema Inklusion und Sport interessieren oder von eigenen Erfahrungen berichten möchten. Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt die Stiftung unter david@anstosszumleben.de entgegen.

Mehr Infos auch auf der Homepage anstosszumleben.de