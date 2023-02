Nach Verkehrsunfallflucht in Kreuztal-Ferndorf – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Kreuztal 13.02.2023 | Am Freitagabend (10.02.2021) ist es gegen 21.35 Uhr auf der Marburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 63- jähriger PKW-Fahrer fuhr aus Hilchenbach kommend in Richtung Kreuztal, als ihm in der Ortslage Ferndorf ein LKW entgegenkam. In einer leichten Rechtskurve geriet der LKW in den Gegenverkehr und touchierte dort den PKW des 63-Jährigen. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung Hilchenbach davon. Zeugenangaben nach soll es sich bei dem flüchtigen LKW um ein weißes Baustellenfahrzeug mit OE-Zulassung handeln.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen unter der 02732/909-0 geben können.



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier