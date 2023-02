Unfall auf der Oberschelder Straße – Mercedes-Fahrerin und Kind leicht verletzt

(wS/red) Siegen 06.02.2023 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Oberschelder Straße in Oberschelden. Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin kam von Gosenbach kommend in Richtung Oberschelden nach rechts von der Straße ab und rutschte in einen Graben. Die Fahrerin und ein 10-jähriges Kind im Auto wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr war vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Unfallstelle auszuleuchten. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, der Verkehr konnte jedoch einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10.000€.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

