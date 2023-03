12-Jährige aus Freudenberg noch immer vermisst: Rettungskräfte mit Hunden und Drohnen im Einsatz 

(wS/red) Freudenberg 12.03.2023 | Die Polizei sucht seit dem späten Samstagnachmittag (11.03.2023) nach einer vermissten 12-Jährigen.

Das Mädchen war zuletzt gegen 17:30 Uhr in der Kleintirolstraße in Freudenberg. Von dort wollte sie fußläufig zu ihrer Wohnanschrift in die Tillmann-Siebel-Straße laufen. Dort ist sie jedoch nicht angekommen.

Alle Suchmaßnahmen verliefen bislang negativ. Dennoch ist die Polizei mit starken Kräften im Einsatzraum, um die Suchmaßnahmen aufrecht zu erhalten. Dabei wird die Polizei von externen Kräften (z.B. der Feuerwehr) unterstützt.

>>> Bilder der Vermissten <<<

Hinweise zu der Vermissten nimmt die Polizei unter der 0271/7099-4100 entgegen.

