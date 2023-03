Aufgrund von zwei angemeldeten Versammlungen: Veränderte Verkehrsführung im Hilchenbacher Stadtzentrum

(wS/hi) Hilchenbach 29.03.2023 | Aufgrund von zwei angemeldeten Versammlungen gibt es am kommenden Samstag, 1. April, eine veränderte Verkehrsführung im Hilchenbacher Stadtzentrum.

Der Parkplatz „Ruinener Weg“ sowie die gleichnamige Straße, die als Zufahrt zum Marktplatz dient, sind ganztägig gesperrt. Die Linksabbiegespur der Bundesstraße B508 aus Kreuztal kommend ist für das Einfahren zum Ruinener Weg somit am Samstag nicht nutzbar.

Fußgängerinnen und Fußgänger können den Marktplatz zwar betreten, für alle anderen Verkehrsteilnehmenden gilt dort jedoch ein absolutes Fahr- und Halteverbot. Von der Sperrung betroffen sind ebenfalls die Straßen „Unterzeche“, in Teilen die „Bruchstraße“ und die „Hilchenbacher Straße“, zu denen die Zufahrt nur bedingt möglich sein wird. In den Straßen „Markt“ und „Dammstraße“ gilt zudem ein absolutes Halteverbot. Da durch die Sperrung viele Parkmöglichkeiten entfallen, empfiehlt die Stadtverwaltung die ausgewiesenen Parkplätze „Herrenwiese“, am Einkaufszentrum Gerber Park oder an der Rothenberger Straße zu nutzen.

Die Stadt Hilchenbach bittet um Verständnis.