Ein Lauf für alle – Veranstaltung zum Thema Inklusion in der Bismarckhalle

(wS/anl) Siegen 15.03.2023 | Der Siegerländer AOK-Firmenlauf ist mehr als die größte Breitensportveranstaltung der Region. Aus Anlass der 20. Ausgabe am 14. Juni hatten Martin Hoffmann von :anlauf und Jochen Groos von der AOK NordWest zu einem Abend in die Bismarckhalle eingeladen, um noch einmal die Idee des „Laufs für alle“ vorzustellen.

Seit der Premiere im Jahre 2004 gehört das Thema gesellschaftliche Teilhabe zum Firmenlauf – und das lange bevor der Begriff Inklusion in die öffentliche Debatte kam. Beim Siegener Firmenlauf gingen bereits vor 19 Jahren Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt an den Start. Der Siegerländer AOK-Firmenlauf ist Deutschlands erster barrierefreier Firmenlauf, wird von Wirtschaft und Politik als eine Bereicherung für die Region gesehen und bietet für das überregionale Projekt „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ die Vorlage.

Über 70 Interessierte kamen zu einem Infoabend in die Bismarckhalle, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus einigen großen Siegerländer Unternehmen, sowie Mitarbeiterinnen vom Bündnis gegen Depression, Reselve, Bethel Regional, der AWO und der Stiftung Anstoß zum Leben, sowie von der Selbsthilfe Kontaktstelle Siegen.

Die Beauftragten für Menschen mit Behinderungen vom Kreis, Rainer Groos, und von der Stadt Siegen, Monica Massenhove, waren ebenso gekommen und an dem Podiumsgespräch nahmen einige der schnellsten Läuferinnen der Region, Kathie Schäfers vom Wasserverband Siegen und Franziska Espeter aus Laasphe, teil. Die Gesprächsrunde komplettierte Brigitte Van Assche von der inklusiven Klettergruppe des DAV, Andreas Otterbach von der Mukoviszidose Regionalgruppe und Reiner Bäcker, der beim Firmenlauf für die Umsetzung der Barrierefreiheit auf dem Bismarckplatz zuständig ist.

Der kurzweilige Abend hatte den Zweck, Menschen zur Teilnahme am Siegerländer AOK-Firmenlauf zu motivieren und die zahlreich erschienenen AWO-Beschäftigten nahmen das Angebot der kostenlosen Laufkleidung vom Verein Inklusive Begegnungen an. Rund 30 von ihnen planen am 14. Juni erstmals eine Firmenlauf-Teilnahme. In hundert Meter Luftlinie werden sie dann gemeinsam mit über 8.000 Menschen an den Start gehen und die Idee des „Laufs für alle“ auf die Straße bringen. Weitere Informationen unter: www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de