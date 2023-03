Fokus auf die Themen Klimaschutz und Jugendbeteiligung

(wS/lr) Wilnsdorf 13.03.2023 | Die LEADER-Region 3-Länder-Eck stellt sich für die neue Förderperiode breiter auf. Die Themen Klimaschutz und Jugendbeteiligung sollen in den kommenden fünf Jahren stärker bei der Umsetzung des EU-Förderprogramms berücksichtigt werden. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung wurden am vergangenen Donnerstag Carolin Vomhof-Kettner und Simeon Metz in den Vorstand des Regionalvereins LEADER-Region 3-Länder-Eck e. V. gewählt.

Die 36-Jährige Agrarwissenschaftlerin bringt als Vorstandsmitglied des Burbacher Vereins für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen e. V. und langjährige Klimaschutzmanagerin künftig ihre Expertise ein. Der 37-Jährige Neunkirchener und Prokurist ist als 2. Vorsitzender und Jugendleiter beim CVJM Wiederstein-Zeppenfeld aktiv und wird bei der Suche nach geeigneten Projekten ein besonderes Auge auf die Belange von Kindern und Jugendlichen haben. Als 1. Vorsitzende des Regionalvereins freut sich Roswitha Still über die Bereicherung: „Schön, dass wir zwei engagierte neue Mitglieder gewinnen konnten.

Auf diese Weise ist es uns auch gelungen, den Vorstand weiter zu verjüngen. Wir blicken erwartungsvoll auf die kommenden Jahre und freuen uns auf zahlreiche Projekte, die die Zukunftsfähigkeit der LEADER-Region weiter stärken werden.“

Nach erfolgreicher Wiederbewerbung bei der EU ist die LEADER-Region 3-Länder-Eck offiziell zum 01.01.2023 in die 2. Förderperiode gestartet. In den kommenden 5 Jahren stehen den drei Kommunen der LEADER-Region Wilnsdorf, Burbach und Neunkirchen erneut 2,3 Mio. Euro für regionale Projekte zur Verfügung. Nach dem sogenannten Bottom-Up Prinzip können sich alle Bürgerinnen und Bürger aus der Region mit ihren Projektideen bewerben. Der erste öffentliche Aufruf zur Bewerbung erfolgt in den kommenden Wochen, sobald alle formalen Voraussetzungen

erfüllt sind und die Richtlinien der EU vorliegen.

Der Regionalverein LEADER-Region 3-Länder-Eck e.V. hat sich im Jahre 2015 gegründet mit dem Ziel, die Potenziale der regionalen Entwicklung auf Basis einer gemeinsamen Strategie besser auszuschöpfen. In der ersten Förderperiode 2016-2022 konnten 45 LEADER-Projekte mit einem Förder-Volumen von knapp 2 Mio. Euro umgesetzt werden. Zusätzlich konnten 78 Kleinprojekte mit einem Volumen von über 670.000 Euro aus Bundes- und Landesmitteln gefördert werden.