Bunte Frühjahrsboten in der Siegener Stadtgärtnerei: Tausende Frühblüher an Vereine und Schulen abgegeben

(wS/si) Siegen 13.03.2023 | Während draußen noch die letzten „Nachwehen“ des Winters zu spüren sind, erstrahlen in der Siegener Stadtgärtnerei bereits tausende Frühblüher in allen Farben: Blaue, gelbe und rote Hornveilchen, violette Stiefmütterchen und bunte Primeln wecken die Vorfreude auf den Frühling. Auch Siegener Vereine und Schulen freuten sich jetzt über die Frühjahrsboten.

Neun Kleingartenvereine, zwölf Heimatvereine, fünf Schulen sowie die Werbegemeinschaft Niederschelden und die Arbeitsgemeinschaft Gosenbacher Vereine fanden am Freitag, 10. März, den Weg zur Stadtgärtnerei, um die für sie vorbereiteten Blumen abzuholen. Rund 3.300 Blumen stellt die Stadt Siegen zur Gestaltung von Kleingartenanlagen, zentralen Orten in den Siegener Stadtteilen, wie etwa Heimathäuser, Backes oder Ortsmitten, und von Schulaußenanlagen zur Verfügung.

„Das ist mittlerweile eine schöne Tradition und vor allem ein sinnvolles ‚Geben und Nehmen‘,“, erklärt Gärtnermeister Peter Schmitt, „die Vereine und Schulen freuen sich über die kostenlos zur Verfügung gestellten Pflanzen und wir als Stadt, aber vor allem auch die Siegenerinnen und Siegener, über ein veIn den vergangenen Monaten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Grünflächenabteilung das farbenprächtige Blütenmeer in den Gewächshäusern herangezogen. Bereits seit Anfang Oktober wachsen dort rund 50.000 Frühblüher. Auch die Stadt beginnt in Kürze mit der Auspflanzung. Dann kehrt der Frühling auch in den städtischen Grünflächen, wie etwa dem Schlosspark am Oberen Schloss, ein verschönertes Stadtbild.“

Fotos: Stadt Siegen