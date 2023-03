Marius Stederoth von der TG Friesen Klafeld-Geisweid bei Deutscher Meisterschaft erfolgreich

(wS/tgf) Siegen 25.03.2023 | Am vergangenen Wochenende fanden in Augsburg die diesjährigen 29. Deutschen Meisterschaften in der japanischen Schwertkunst Iaido statt. Knapp 70 Teilnehmer aus ganz Deutschland zeigten über zwei Tage hinweg ihr Können in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen.

Für die teilnehmenden Kampfkünstler des Aitokan Dojo Siegen (TG Friesen Klafeld-Geisweid) gab es hierbei überaus erfreuliche Ergebnisse:

In der Kategorie Mudan trat der 18-jährige Marius Stederoth zum allerersten Mal auf dem Meisterschaftsparkett auf. Hierbei konnte Marius Stederoth sich souverän durch die Vorrunde in die Hauptrunde qualifizieren, und sich bis hin zum Finale gegen seine Konkurrenz durchsetzen. Selbst hier im Finale dominierte er und konnte sich damit die Deutsche Meisterschaft in seiner Klasse sichern.

Jonathan Bys, der in der Klasse Nidan (2. Dan) antrat, konnte als Vorrundenzweiter seiner Gruppe sich in die Teilnahme in der Hauptrunde sichern. Er scheiterte nur knapp in seinem Halbfinalkampf und sicherte sich damit Bronzemedaille und den 3.Platz in seinem Wettbewerb.

Aufgrund der hervorragenden Leistungen wurden die Platzierten nach den Meisterschaften auch zur weiteren Sichtung in die Deutsche Iaido-Nationalmannschaft eingeladen.

Iaido ist eine japanische Schwertkunst mit jahrhundertealter Tradition und hat ihre Wurzeln bei den Samurai. Ziel ist es, das japanische Schwert in verschiedenen Situationen und in jeder Lage mit höchster Präzision gegen einen oder mehrere imaginäre Gegner zu ziehen und dabei entscheidende Techniken durchzuführen. In Kata, vorgegebenen Bewegungsabläufen, trainiert der Iaidoka diese Techniken.

Hierbei wird exakt ein Schwertkampf gegen einen oder mehrere Gegner simuliert. Ziel ist es, durch das beständige Üben eine hohe Perfektion in der Handhabung des Schwertes und Ausführung der Schnitttechnik zu erreichen.

Sportler, die sich für den Umgang mit dem japanischen Schwert interessieren, können jederzeit ein Probetraining beim Aitokan Dojo in der Friesenhalle der TG Friesen Klafed-Geisweid besuchen und erhalten weitere Informationen unter www.tg-friesen.de/iaido .

links Marius Stederoth, Deutscher Meister 2023 (Klasse Mudan), rechts Jonathan Bys, Dritter Platz (Klasse 2. Dan)