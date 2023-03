Selbst ausgebildete Verstärkung im Team der TKS

(wS/tks) Bad Laasphe 07.03.2023 | Nach 2,5 Jahren hat Laura Limper-Jüngst ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der TKS Bad Laasphe erfolgreich abgeschlossen.

Als erste Auszubildende der GmbH war es sowohl für sie, als auch für die TKS, eine Premiere mit nicht ganz gewöhnlichem Start. In Zeiten von Lockdowns und Reisebeschränkungen eine Stelle für eine Auszubildende zu schaffen, deren Schwerpunkt im Tourismus, der Öffentlichkeitsarbeit sowie im Veranstaltungsmanagement liegt, barg gewisse Risiken. „Obwohl die Ausbildung zunächst wenig Raum für Veranstaltungen und übliches Tagesgeschäft bot, war es eine lehr- und abwechslungsreiche Zeit, in der ich immer praxisbezogen in alle Themen einbezogen wurde und auch eigenständig Projekte bearbeiten konnte. Besonders gefallen hat mir das kreative Aufgabengebiet, der Kontakt zu den Gästen und Partnern sowie die Möglichkeit, Veranstaltungen zu planen und bei der Durchführung mit dabei zu sein,“ sagt Laura Limper-Jüngst.

Ein Blick über den Tellerrand ermöglichte ein Azubi-Tausch mit dem Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V., bei dem die beiden Betriebe ihre Azubis für knapp zwei Monate austauschten, um deren Aufgabenfelder und Kenntnisse in der touristischen Arbeit zu erweitern.

„Wir freuen uns über die sehr erfolgreich abgeschlossene Abschlussprüfung und werden unsere erste Auszubildende übernehmen. Die junge Kollegin wird ab sofort den Bereich Marketing und Eventmanagement unterstützen. Wir freuen uns alle sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“ fasst Signe Friedreich für das Team der TKS zusammen.

Und weil die Premiere so gut verlaufen ist, darf sich der/die nächste Bewerber freuen, denn es wird erneut eine Azubistelle für August 2023 angeboten. Bewerbungen dazu werden bis zum 20.3.2023 noch angenommen und können beispielsweise per E-Mail an s.friedreich@tourismus-badlaasphe.de geschickt werden. Die aus- führliche Stellenausschreibung findet man unter www.tourismus-badlaaspe.de.

