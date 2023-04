Alkoholisierter Radfahrer verliert Kontrolle und stürzt

(wS/ots) Siegen-Niederschelden 17.04.2023 Am Samstag (15.04.2023) ist es gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Höllenwaldstraße in Siegen gekommen, bei dem sich ein Radfahrer verletzte.

Der 33-Jährige war auf der Höllenwaldstraße in Richtung Eiserfeld unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er schlug mit dem Kopf gegen einen Metallpfosten. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Dort wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Gegen den 33-Jährigen ermittelt nun das Siegener Verkehrskommissariat.

